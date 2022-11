Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие Ladyzone.bg преди дни навърши 12 години. През целия месец ноември сайтът, който е част от bTV Media Group отбелязва своя празник. Какво организират през ноември по повод празника, кои са най-интересните истории, които са разказвали и личностите, които са ги впечатлили – чуйте в звуковия файл разговора с Росица Николова, отговорен редактор на сайта.

