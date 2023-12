Лазар и Кристина Иванова стоплят душите на публиката с новата песен "Къде си, Коледа?".

Снимка: bTV Radio

Кристина Иванова разкри , че е в очакване на рожба, която ще се появи през следващата година.Двамата музиканти споделиха в ефира на bTV Radio, че са заснели бързо видеоклипа на парчето, имайки предвид състоянието на вокалистката.

Снимка: bTV Radio

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Лазар Кисьов - Лазар и Кристина Иванова, разположено в звуковия файл:

Музиката и текстът са на песента "Къде си, Коледа?" е дело на Лазар Кисьов - Лазар, а аранжиментът е на Щерион Пилидов. Звуковият инженер на парчето е Иван Иванов Pro-X, а режисурата на клипа е поверена на Milan Ung Photography & Videography. В парчето се включват и Trio Trinity.