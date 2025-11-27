Певецът Лазар Кисьов поднася "Урок по любов" на поп-феновете. Текстът на новата му песен и режисурата на видеоклипа са дело на автора, а аранжиментът на нежната балада е поверен на Щерион Пилидов.

Лазар Кисьов стана известен от сцената на "Гласът на България" по bTV в сезон 3 на музикалния формат. Певецът разкри, че е заснел видеоклипа към новата си песен в Лондон.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Лазар Кисьов, разположено в звуковия файл:

Лазар Кисьов е роден в град Пловдив в музикално семейство: майка му е диригент, оперна певица и вокален педагог, а баща му - фолклорен изпълнител и поет. Завършил е Националната музикална академия “П. Владигеров” в София със специалност “Поп и джаз пеене”, в класа на доц. Алис Боварян. Участва в редица телевизионни музикални реалити програми като “Music Idol 2” и “Гласът на България” и др. Лазар е лауреат на много международни фестивали, на които представя България.