Той е известен с това, че никога не се страхува да поема както технически, така и музикални рискове, за да постигне максимално изразително въздействие. Стивън Ковачевич прави своя европейски дебют в Уигмор Хол през 1961 г. И оттогава до днес е признат за един от най-търсещите интерпретатори. Свири и до днес с най-реномираните оркестри на 4 континента и е редовен гост на престижни фестивали по целия свят, включително този на бившата му съпруга – великата Марта Аргерич.

С международна кариера, обхващаща повече от шест десетилетия, Стивън Ковачевич създал много дългогодишни артистични партньорства, като това с именития диригент сър Колин Дейвис, с когото прави множество изключителни записи. Един от тях е Концертът за пиано № 2 на Барток със Симфоничния оркестър на Би Би Си, който служи за еталон в музикално изкуство.

Стивън Ковачевич е роден в Лос Анджелис в семейство на американка и хърватин от Хвар, но не обича да говори за тях. Той свързва България с името на прочутия в миналото български пианист Алексис Вайсенберг.

Очаквайте Стивън Ковачевич на 25 януари от 19.00ч. в зала "България"! Под палката на маестро Найден Тодоров той ще представи Концерт за пиано №24 от Моцарт.

Във втората част Софийската филахрмония ще представи Симфония №5 oт Бетовен.

Билетите за концерта можете да откриете на касата на зала "България" и в Ивентим.

Какво е да свириш с легенди и да се превърнеш в легенда? Какви непознати истории за Моцарт и Бетовен се крият в 24-тия клавирен концерт? Чуйте от интервюто на Георги Митов с изтъкнатия музикант Стивън Ковачевич, озвучен от Павел Сотиров, в превод на Ангелина Александрова: