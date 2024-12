Любимците на няколко поколения меломани RICCHI E POVERI обявиха от сцената на зала 1 в НДК нов концерт на 6 март 2025 година с начало в 20:00 часа!

В съботната вечер на 30 ноември пред изпълнената с публика от различни възрасти зала 1 на НДК сензационните италианци изнесоха зашеметяващ концерт и направиха премиера на новия си коледен хит “Il Natale degli Angeli”. Изпълниха мегахитовете „Sarà perche ti amo“, „Che sarà“,“Made in Italy“, “Se m’innamoro“, “Mamma Maria”и много други любими на почитателите си песни. Също така обещаха на развълнуваната публика, че ще се завърнат много скоро за нов концерт! Обещаха и ще го правят по най-добрия начин, като на 6 март ще излязат в зала 1 на НДК със симфоничен оркестър, изпълняващ заедно с тях обичаните от всички хитове!

Билети за концерта се продават онлайн и в мрежата на Еventim.bg. Някои от местата, от които могат да бъдат закупени са: книжарници Ориндж, бензиностанции OMV, магазини На тъмно, Office 1 Superstore, Технополис и касите на Български Пощи.

Чуйте какво споделиха Анджело и Анджела от RICCHI E POVERI пред Георги Митов от bTV Radio:

Your browser does not support the audio element.

Италианските музикални легенди печелят неведнъж награди на фестивала "Санремо" и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители.

Звездният път на RICCHI E POVERI започва в Генуа през далечната 1968 година и в момента продължават да са суперзвезди, сияещи на сцената.

След големия успех на Санремо в началото на тази година с песента „Ma non tutto la vita“ дуетът добави за много кратко още един мегахит, който феновете на хубавата музика изкупиха няколко пъти така че и той придоби мултиплатинен статус. Закономерно след това, лятното турне „RICCHI e POVERI SUMMER TOUR“ стартира с напълно разпродадени концерти!

Шоуто, което предстои у нас е увлекателно тържество, което проследява над 50-годишната кариера на групата, в което историята се преплита със съвременността чрез репертоар от големи хитове, като: „La prima cosa bella“, „Che sarà“, „Mamma Maria“, „Voulez vous danser“, „Se m’innamoro“ и „Sarà perché ti amo“ и до последния от тази година „Ma non tutta la vita“.

По време на турнето и до сега Анджело и Анджела са придружени от Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас, Алфредо Биондо на клавишни и Джанпаоло Ноче на барабани.

Ricchi e Poveri са най-популярната, световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност и сред възрастовата група между 18 и 34 години. За изненада на всички. „Ma non tutta la vita“ влезе в Топ 10 в Италия в Spotify, Amazon Music и iTunes, заковавайки се сред най-слушаните песни в Италия на всички основни дигитални платформи - общо над 30 милиона слушания само в Италия. След като многократно надхвърлят прага от 8 милиона месечни слушатели в Spotify, те все още са артистите с най-много месечни стриймове на платформата сред участвалите в 74-ия фестивал в Санремо. Клипът влезе в Топ 10 на най-гледаните видеоклипове в YouTube в раздел Музика и във VEVO с милиони гледания. В TikTok песента стана вайръл до степен да бъде една от най-популярните песни в Италия за повече от две седмици с над 340 хиляди творения и 630 милиона гледания.

По-малко от десет дни трябваха на красивата коледна песен „Il Natale degli Angeli“, която феноменалните RICCHI E POVERI представиха за първи път пред публика точно на концерта у нас, за да достигне четвърт милион гледания в YouTube

Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно с RICCHI E POVERI и вечните им хитове! 6 март, зала 1 на НДК с начало в 20.00 часа!

Деца до 6 годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16 годишна възраст ползват 50% намаление.

Всички лица до 18-годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).



BGTSC е член на сдружението „Сцена музика“ и спазва Етичния кодекс за дейността на организаторите на концерти в България!