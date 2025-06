Лятото вече официално започна, и то с музикален взрив. Лео Бианки и Играта се завръщат с ново парче, носещо символичното заглавие „На морето". Песента е първата съвместна продукция на порасналите момчета след години пауза и пристига като реално доказателство, че доброто приятелство и музикалната химия не се губят с времето. Текстът на „На морето" е от майсторите на римите Играта и Лъчо от СкандаУ. Видеото също е поверено на доказан професионалист – режисьора Радостин Събев-Шошо, който традиционно стои зад клиповете на Лео и Играта. Чуйте какво разказаха Лео и Играта в ефира на bTV Radio пред водещата Лили Ангелова.

