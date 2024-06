“Тези, които имат добро образование и технически умения, някакъв занаят и мотивация за работа имат прекрасни перспективи в България.” Това каза банкерът Левон Хампарцумян, който е лектор на събитието "Кариера и живот - защо в България?". “Човек трябва да е подготвен за 21-ви век - техническите умения, знанията са безкрайно необходими. Почти няма елементарна работа за хора без подготовка”, допълни той.

Цялото интервю с Левон Хампарцумян може да чуете в прикачения звуков файл.