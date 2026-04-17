През април следващата година, българската публика ще има възможността да се докосне до магията на Cirque du Soleil – световноизвестния канадски цирк, превърнал се в символ на съвременното сценично изкуство, акробатика и въображение. Cirque du Soleil идва у нас с грандиозното шоу "OVO”, което ще разкрие един фантастичен свят, вдъхновен от живота на насекомите – цветен, енергичен и изумителен. "OVO” е впечатляващо представление, със завладяваща история от света на природата, обединяваща 53 акробати и музиканти в спектакъл, който радва както възрастни, така и деца!

След като очарова публиката в 40 държави и завладя сърцата в Европа, Близкия изток и Египет, "OVO" идва и в България с шест представления от 30 април до 3 май 2026 г. в София, в зала „Арена 8888 София”.

"OVO" – Животът в движение

"OVO" (от португалски – „яйце“) ни въвлича в приказно пътешествие в микрокосмоса – свят, пълен с движение, любов и изненади. Представлението е празник на многообразието, динамиката и крехката хармония в природата. Със своите спиращи дъха акробатики, впечатляващи костюми и оригинална музика, "OVO" ще ви потопи в преживяване, каквото не сте виждали досега.

Артистични персонажи, фантастични акробатични изпълнения, музика на живо, "OVO" наистина разпалва въображението. Забавно, очарователно и прекрасно, "OVO" докосва детето в нас със своята искреност и топлина. В състава на шоуто участват 100 души от 25 различни страни, включително 53 артисти, представящи изключителни акробатични изпълнения, извън границите на човешките възможности. От премиерата си в Монреал, шоуто е гледано от над 7 милиона души в над 40 страни.

Музикатa на „ОVO” – наслаждавайки се на невероятното акробатично шоу, зрителите ще имат възможност да чуят на живо 7-членния оркестър, изпълняващ боса нова, самба, фънк и електро музика, композирана от бразилския композитор Berna Ceppas.

Снимка: Cirque du Soleil

Cirque du Soleil – Историята на едно световно чудо

Създаден е през 1984 г. в Квебек, Канада, Cirque du Soleil през годините се превръща в глобален феномен, променяйки завинаги представата за цирк. Фокусиран върху човешките възможности, визуалната поезия и театралната експресия, днес Cirque du Soleil е световен лидер в семейните забавления. С опит от близо четири десетилетия в разширяването на границите на въображението, Cirque du Soleil Entertainment Group предлага своя креативен подход в различни форми на забавление – мултимедийни продукции, имерсивни преживявания и специални събития.

Миналата година Cirque du Soleil отпразнува 40 години. 40 години създаване на фантастични пътешествия, цветни забавления и озаряване на света чрез изкуство и творчество. От създаването си през 1984 г., канадската компания е вдъхновила над 400 милиона души на 6 континента в 86 страни. Днес тя има над 4000 служители, включително 1200 артисти от 80 различни националности.

Не пропускайте Cirque du Soleil и неговото шоу "OVO" – в седем представления през 2026г. в зала „Арена 8888 София”

30.04 . /четвъртък/ от 20:00ч.

01.05. /петък/ от 20:00ч.

02.05. /събота/ от 12:00ч, 16:00ч. и от 20:00ч.

03.05 /неделя/ от 13:00ч. и от 17:00ч.

Билети се продават в мрежата на Ивентим.

Пригответе се за едно приказно пътешествие в чудния свят на насекомите, представен посредством виртуозните акробатични изпълнения на Cirque du Soleil!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с артистичния директор на трупата Лидия Харпър /дублаж: Криста Янинска/:

Лидия Харпър е израснала в Уоруик, Великобритания, и сега живее в Лондон повече от десетилетие. От ранна възраст тя се интересува от изкуства и представления на живо. Интересът ѝ към театъра я довежда на сцената като актриса и цирков акробат, специализирайки в „Китайски пилон“, „Двоен облак“ и „Въже“. Учи в Националния център за циркови изкуства и завършва магистратура в East15 Drama School.

Преди да се присъедини към Cirque du Soleil, тя е член-основател и управител на компанията Silver Lining Circus. Работила е и като цирков директор/консултант по движение за Extraordinary Bodies, Metta Theatre, Acrobatic Arts и Tangled Feet. След това създава собствена компания LEAP и режисира много представления, включително FATcrobat, Measure Up, Relativity и To A Cumulus.

В други начинания е била преподавател в Лондонския метрополитен университет и Националния център за циркови изкуства.

Кариерата ѝ в Cirque du Soleil започва през 2015 г. със създаването на TORUK – The First Flight, сътрудничество с AVATAR на Джеймс Камерън. Тя е била акробат и артистичен треньор за световното турне до юни 2019 г. През 2023 г. става помощник-артистичен директор на ALEGRIA, преди да се присъедини към OVO като артистичен директор няколко месеца по-късно.