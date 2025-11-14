На тържествената церемония в Студио 1 на БНР бяха връчени Годишните награди на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ за 2025 г. Наградите се раздават за публикации, предавания и обществено значими прояви на членовете на съюза в периода от 15 октомври 2024 г. до 15 октомври 2025 година.

Водещата в bTV Radio Лили Ангелова бе удостоена с Награда „Златно перо“ на СБЖ за принос към българската журналистика.

Призове за най-добри млади журналисти бяха връчени и на репортерът на BTV новините Стефан Борисов, както и на Светлозара Лазарова от предаването „Преди обед“ на BTV.

"Наградата означава изключително много за мен, защото от една страна, беше неочаквана и, от друга, най-вече защото е от гилдията - от колеги-журналисти, които са дали своя глас за мен. Това е едно невероятно голямо признание", заяви в ефира на bTV Radio Лили Ангелова броени часове след раздаването на отличията.

Водещата посвети наградата на колегите си от bTV Radio, но и сподели наблюденията си за медийната среда у нас. "Определено професията ни не е в най-добрия си момент и то не е от сега. Знаем много добре, че има определена неяснота около собственността на определени медии. Има "пожълтяване" на определени медии. Аз смятам обаче, че работим в редакция, където всичко е изключително чисто, прозрачно и имаме свободата да отстояваме ценностите на истинската журналистика чиста, такава каквато трябва да бъде".

По думите й, постоянството и любопитството са важни качества за всеки един журналист. "Хората все повече и повече ще осъзнават, че традиционната медия е тази, от която могат да почерпят вярната информация. Голямо предизвикателство е това да отсееш истината от лъжата, когато новината се роди в социалните мрежи", добави Ангелова.

"Ако ти говори изкуственият интелект, той ще е перфектен, с равен тембър. Ние сме хора. Аудиторията има нужда от тази човешка комуникация", убедена е тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с водещата на bTV Radio Лили Ангелова, разположено в звуковия файл:

Лили Ангелова започва работа в медиите като стажант в различни печатни издания. Кариерата й преминава през „Дарик“ радио, където изгражда сериозни професионални качества като радиожурналист в здравния ресор. Професионалният й път продължава и като продуцент в БНТ и BTV.

Днес Лили Ангелова води предаванията "За града" и "Важното казано на глас" по bTV Radio.