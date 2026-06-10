От 12 до 15 юни 2026 г. София ще се превърне в център на европейската визуална сцена. Столицата ни ще бъде домакин на мащабния форум Sofia Photo Talks и престижните Европейски фотографски квалификации на FEP (Федерацията на европейските професионални фотографи).

Това престижно домакинство, организирано от Асоциацията на професионалните фотографи (АПФ), е историческо признание за родната фотографска общност. От тази година FEP въведе нов регламент, според който тежките физически сесии за оценяване се провеждат само веднъж годишно, което прави избора на България още по-значим.



Родната фотография бележи огромни успехи през последните години. България вече има десетина фотографи, носители на първата европейска степен EP (European Photographer), и двама с високото отличие QEP (Qualified European Photographer). Очаква се на родна земя български автори да защитят следващите, още по-високи нива в европейската йерархия. Ярък пример за изключителните стандарти на родните ни таланти е международният триумф на фотографа Юлий Василев, който миналата година завоюва две първи места на престижния фотоконкурс FEP Awards 2025 в Копенхаген – в категориите „Храна“ (Food) и „Реклама“ (Advertising and Commercial).



Какво представляват европейските фотографски квалификации?

За да гарантира най-високи стандарти на европейския пазар, FEP поддържа строга, международно призната система за сертифициране, разделена в три нива:

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EP (European Photographer):

Първото стъпало, което удостоверява професионална компетентност, техническо качество и висок стандарт на

работа според европейските изисквания.

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QEP (Qualified European Photographer):

Престижно ниво, което се присъжда за изключителни технически и художествени постижения в конкретен фотографски жанр (например портрет, мода, реклама, пейзаж). Кандидатите трябва да представят пред международното жури прецизно селектиран панел от 12 принтирани и паспартирани фотографии в размер минимум 50 см по дългата страна.

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MQEP (Master QEP):

Най-високото възможно отличие за професионална фотография в Европа. Титлата се присъжда само на автори с безупречна техника, силно отличителна лична визия и иновативен стил. Изисква представяне на панел от 20 изключителни изображения и до момента в цяла Европа я притежават едва около 100 топ фотографи.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с председателя на Асоциацията на професионалните фотографи в България и организатор на Sofia Photo Talks Лилия Йотова и словашкия фотограф Мартин Кристинек, президент на Асоциацията на професионалните фотографи на Словакия, член на борда на FEP и член на комисията на World Photographic Cup:

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Пълна програма по дни:



12 юни (петък) – Елитен Мастър клас



Мастър клас на словашкия топ фотограф Мартин Кристинек (Martin Krystýnek, MQEP) – Президент на Асоциацията на професионалните фотографи на Словашката република (APFSR), член на борда на FEP, част от комитета на Световната фотографска купа (WPC) и носител на над 600 международни награди.

Място: Pro1 Studio (със съдействието на Фотосинтезис)

● В светлината на прожекторите: Пред обектива му ще застанат топ модели от модна агенция ИВЕТ Фешън. За визията им ще се погрижат професионалният гримьор Силвия Василева и модният дизайнер Светла Димитрова („Ариес Уникат“), носител на множество отличия, сред които две награди „Златна игла“.

Снимка: Sofia Photo Talks



13 юни (събота) – Журиране на QEP & Гала вечеря

През деня (Хотел Астория):

Официално журиране на фотографски панели за присъждане на титлата QEP (Qualified European Photographer) при затворени врати. Международно жури от доказани европейски майстори ще оценява на живо физическите принтове на кандидатите.

Вечерта (ресторант "При орлите“, Министерство на транспорта):

Официална вечеря, отворена за цялата фотографска общност в България (с куверт). Изключителна възможност за нетуъркинг с европейския фотографски елит.



14 юни (неделя) – Журиране Master Квалификации, Лекционен ден & откриване на официална изложба

Място: Астория Гранд Хотел

10-18ч

При затворени врати:

Журиране на най-високата и сложна европейска степен – Master QEP (MQEP).

13-18ч

В голямата зала на партера със свободен достъп:

Отворен лекционен и нетуъркинг ден с водещи български лектори (виж подробната програма по-долу). Специален акцент е лекцията на доц. Петър Абаджиев, който преди броени дни отбеляза своя 90-годишен юбилей с изложбата „Моят живот“.



18:00 ч. – Откриване на изложба:

Официално представяне на изложба със селекция от сертифицираните фотографии. Отворено за медии и посетители.

На събитието кратки изказвания ще направят ключови фигури в ръководството на федерацията и родната асоциация:



Бари Спенс (Barrie Spence, MQEP)

– Президент на FEP

Джим Лоу (Jim Lowe)

– Председател на квалификационната комисия на FEP (Chairman of Qualifications)

Д-р Лилия Йотова

– Председател на Асоциацията на професионалните фотографи (АПФ)



15 юни (понеделник) – Публични лекции

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Място и час: Фотосинтезис, 18:00 ч.

● Събитие:Кулминацията на образователната програма с две изключителни публични лекции на световно признати лектори:



Бари Спенс (Barrie Spence, MQEP)

– Президент на FEP (Великобритания)



Еудженио Ли Волси (Eugenio Li Volsi, MQEP)– Италиански топ фотограф и официален представител на италианската фотографска асоциация.



Програма на лекционeн ден 14 юни 2026 (неделя)



Място: Хотел Астория, Голяма зала на партер

13:00 – 14:00ч.

Доц. Петър Абаджиев

(Почетен член на АПФ)

Тема: „Философия на портрета“



14:00 – 14:15ч.

Христо Русев

(Getty Images & Noise Education)

Тема: „Отвъд изображението: създаване на следващо поколение визуални разказвачи“

14:15 – 14:30ч.

Явор Седянков

Тема: „Educating creators before the industry shapes them“

(Подготовка на млади таланти за световни академии. Изграждане на вкус и визуална култура в ранна възраст.)

14:30 – 14:45ч.

Александър Николов

Тема: „The power of visual stories in the age of endless content“

(Как да разказваме човешки истории, които печелят внимание в свят на алгоритми и претоварване.)

14:45 – 15:00ч.

Асен Соколов

Тема: „Editing emotion: how rhythm creates meaning“

(Как монтажът и видеографията изграждат емоционално усещане.)

15:00 – 15:30ч.

Кафе пауза & Нетуъркинг



15:30 – 16:30ч.

Д-р Лилия Йотова

(Председател на АПФ)

и

адв. Десислав Владимиров

Тема: „Авторското право във фотографията: от заснемането до защитата на нарушените права“

●

Д-р Лилия Йотова:

„Една снимка – много права: авторско право за фотографи“

Практически съвети за правата на фотографите като автори и за ефективното им управление в професионалната практика.

●

Адв. Десислав Владимиров:

„Авторско право срещу право на личен живот и защита на личните данни“

Къде се пресичат и къде влизат в конфликт авторското право, правото на личен живот и защитата на личните данни? Практически насоки за фотографи относно заснемането, публикуването и използването на изображения на физически лица.

Международното жури на FEP в София



В България пристига авторитетен състав от международни съдии, които притежават най-високите нива на признание на континента:

●

Jim Lowe, QEP

(Великобритания) – Председател на квалификационната комисия на FEP

●

Barrie Spence, MQEP

(Великобритания) – Президент на FEP

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Andy J.J. Hens, MQEP

(Германия)

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Ann Coppens, MQEP

(Белгия)

●

Bernd Gassner, MQEP

(Германия)

●

Cecilie Hatloy, MQEP

(Норвегия)

●

Dusan Holovej, MQEP

(Словакия)

●

Eugenio Li Volsi, MQEP

(Италия)

●

Franck Lecrenay, MQEP

(Франция)

●

Jan Pohribný, MQEP

(Чехия)

●

Jos Verhoogen, MQEP

(Белгия)

●

Marie de Verdier Persson, QEP

(Швеция)

●

Martin Krystynek, MQEP

(Словакия)

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Philipp Jakesch, MQEP

(Австрия)