На 18 септември в Интер Експо Център в София ще се проведе тазгодишното издание на “Кошер” – събитието, на което ще се срещнат най-интересните идеи, хора и бизнеси. Тази година организаторите от „Тук-там“ казват, че събитието ще бъде най-мащабното досега, на двойно по-голямо пространство и с интересна програма. Повече от 50 са вдъхновяващите лектори, над 150 са компаниите, които ще предложат кариерни възможности, а над 3000 ще бъдат участниците във форума тази година.

Какво още да очакваме – чуйте на следващия звуков файл цялото интервю на Лилия Мерджанова, експерт по комуникации, която разказа детайли за предстоящото събитие в ефира на предаването „За града“ по bTV Radio.