„Вече не знам как да се определя – перуански певец с български корени или обратно“, каза с усмивка Алекс Линарес в предаването „За града“ по bTV Radio. Роден в Съветския съюз, израснал в Перу, живял в САЩ и завършил медицина в България, той съчетава култури, езици и професии, но сърцето му остава в музиката.

Снимка: Алекс Линарес

Повече от 20 години той живее и твори в София. На феновете на латино танците, Линарес е познат като създател и вокалист на Манго Дуенде - най известният състав за салса и тропикална музика в България. "Създадохме нещо много по-автентично, защото не просто възпроизвеждахме чужд стил, а го направихме свой", казва той. Връзките с музиканти като Рейди от „Ку Ку Бенд“ и Калин Вельов („Тумбаито“) оформят малка, но силна латино общност в София", споделя Линарес. Той намира много прилики между балканската и латиноамериканската душевност: „хора, видели доста, изстрадали доста, но умеят да се забавляват, да гледат с ирония на живота – това ни свързва.“

Участието му в „Гласът на България“ през 2022 г. е неговият „начин да се върне към света“ след пандемията. Работата с Иван Лечев оставя ярък отпечатък у него. „Той е вдъхновяващ не само като музикант, но и като човек – топъл, професионален, земен“, споделя Линарес.

В новият солов проект Линарес се изявява и като вокал, и като мултиинструменталист, като поднася на публиката собствените си песни на български и испански език, винаги в автентична, танцувална атмосфера. Музиката на Линарес обединява поп звученето с автентични традиционни латино-американски ритми. С новата песен "К'во стана?" Линарес ни кани във все по-бурния живот на нощна София. Разказва за усещанията свързани с общуването, срещите с непознати, нощните преживявания, понякога, прерастващи в повече. За песента, Линарес колаборира с, вече добре познатият млад продуцент, Денис Попстоев (Руши, Молец и др.) В песента „К'во стана?“ се преплитат кубински ритми и поп звучене. Това е „общочовешка и младежка история“ – за купони, случайни срещи и мигове, които остават. „Може би на моята възраст не е най-зряло да разказвам такава история, но това е животът – срещаш някого, танцуваш, пиеш коктейл и ти се иска да се случи пак.“

Алекс Линарес работи по поредица от сингли, а не цял албум – „по-лесно е да вложиш всичко в една песен, особено в днешната дигитална среда.“ И макар че салсата у нас е ниша, благодарение на „Манго Дуенде“ и други артисти се оформи „страхотна общност“ в София. „Салсата не е само танц. Тя е преживяване, душевност, живот“, казва той.