„ A B C” е третата песен от албума „Песни по велики романи“, а историята е свързана с изключително актуален проблем – насилието сред младежите, и е вдъхновена от романа на Стивън Кинг „Гняв“. Автор на музиката и текста е Милица Гладнишка, а аранжиментът е на Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца. „ A B C” идва след песента "Здравей, покойник!", която е вдъхновена от романа на Джордж Оруел "1984", и след "Devil sent me", която е вдъхновена от образа на дявола Воланд в романа "Майстора и Маргарита" на Булгаков.

Какво е да напишеш песен по роман на Стивън Кинг? За песента, видеото, което изглежда като късометражен филм, и за турнето, което подготвят през лятото „Лисицата и Котараците“, чуйте интервюто с Милица Гладнишка и Иван Велчев пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.