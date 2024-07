От 17 до 27 юли литературата оживява на откритата театрална сцена в парка на Военна академия "Георги С. Раковски" в рамките на фестивал "София Моно".

Тази година програмата на фестивала се състои предимно от драматизации по литературни творби на бележити автори, ще предложи представления за възрастни и деца. Подбраните спектакли се уповават както на класически, така и на модернистични и съвременни текстове. Жанровото разнообразие е впечатляващо и има за цел да удовлетвори различни зрителски нагласи, вкусове и предпочитания. Герои на Булгаков, Камю, Чудомир и др. ще оживеят на прекрасната открита сцена благодарение на удивителните актьорски превъплъщения на млади дарования като Стефан Додуров и Петър Петров-Перо, и на колоси на българския театър като Мариус Куркински и Христо Мутафчиев.

"София Моно 2024" се организира от "Колибри" с финансовата подкрепа на Столичната община в Календара на културните събития.

Кое обединява спектаклите, включени в програмата, и кои са те, чуйте от интервюто на Георги Митов с Никол Георгиева от организационния екип на събитието: