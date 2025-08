В разгара на лятото, когато емоциите се засилват, Ивета Петрова представи новата си песен „Само ти и аз“ – лирична и романтична композиция, вдъхновена от любовта и топлината на сезона. В интервю за bTV Radio Ивета разказа, че създаването ѝ е било спонтанно, а клипът е заснет с помощта на… нейното семейство. „Майка ми и баща ми станаха оператори, а аз – монтажист“, сподели тя с усмивка.

Музиката за Ивета Петрова не е просто професия, а част от идентичността ѝ още от трети клас. След първи опити в училищния хор, подкрепата на класната ѝ и баба ѝ я тласка към по-задълбочено занимание. Професионалният ѝ път започва с обучение при Ценка Горалова и преминава при Владо Димов в Музикалната академия в София, където усвоява и сценична изразителност, и човешка отдаденост към изкуството.

Освен като изпълнител, Ивета работи и като вокален педагог. В преподаването намира ново вдъхновение: „Уча децата не само на техника, а и да предават емоция, да вярват в себе си.“ По думите ѝ, артистът е особено уязвим в началото, затова има нужда от подкрепа и насърчение. Преподаването ѝ позволява да се среща с нови таланти и да усеща пулса на едно изключително даровито поколение.

Но тя не крие и трудностите – да си независим артист в България не е лесно. „Да се самопродуцираш изисква постоянство, вяра, лишения. Надявам се в бъдеще да има повече подкрепа от държавата – закон за меценатството, финансиране, стимули.“

В музикален план Ивета мечтае да се развива в поп и R&B посока, с фокус върху смислени текстове и музика, която „резонира с младите хора“. Вярва в екипната работа и се надява да срещне правилните хора, с които да осъществи идеите си.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ивета Петрова:

На финала на разговора ѝ посланието е ясно: „Нека се наслаждаваме на лятото с любимите хора и да греем като слънцето!“

