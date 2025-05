Лятна ваканционна програма предлага във Велинград Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс. Ще се проведат безплатни занимания по музика, рисуване и танци, ще има специални събития за децата и с тяхно участие, тренировки по плуване, а също и работа с логопед. Програмата е отворена към най-широка група млади хора на възраст от 5 до 19 години. „Продължаваме извънкласните дейности от учебната година. Децата ще имат възможност да открият своите интереси. Има много гостуващи за ваканцията. Тук всички те могат да ангажират свободното си време и да се занимават с полезни за тях неща – да развиват своята креативност, да рисуват, да се занимават с музика, да изпробват това, което им харесва, и да създадат нови приятелства.“ – коментира в интервю по bTV Radio директорът на ЦПЛР – ОДК – Велинград Катерина Мирчева.

Jazz FM от bTV Radio Group работи с центъра за осъществяването на провеждания от общината с инициативата и медийното партньорство на радиото фестивал „Джаз Велинград“. Всяко лято ставаме свидетели на активната творческа дейност в ЦПЛР – ОДК и организираме съвместни занимания. „Децата обичат музикалните работилници с известни артисти като Теодосий Спасов, Недялко Недялков, Нина Николина... Те им показаха как израстват големите музиканти, колко труд и усилия са необходими. Младите таланти работят с тях, подготвят съвместни сценични изяви и излизат заедно пред публика. През лятото и по време на Културните празници на Велинград децата също така имат изяви в ателиета, пленер „Музика и багри“, Парад на приказни герои „Микрофонът е ваш“ на школа „Журналисти“, има плувно лято...“ – изрежда множеството форми за подкрепа на детското развитие Катерина Мирчева.

Тя подчертава, че изкуството помага за емоционалното изразяване и израстването. „Изпълненията изискват внимание, постоянство, усърдие. Това насърчава творческото мислене на децата. След като видят готовия продукт, те получават допълнителна мотивация за работата си занапред.“ – посочи директорът на ЦПЛР – ОДК – Велинград.

Там децата се развиват в три направления – научно-техническо, художествено-творческо и спорт. „Всяко дете може да намери своето място, да развие хобито си, да формира уменията си, да създаде предпоставки за приятелства, за успешно участие в международни, национални и общински конкурси, изяви, фестивали и турнири. Това е правото на всяко дете равен достъп до качествено образование и качествени извънкласни форми на обучение.“ – каза още директорът Катерина Мирчева.

Заявки за участие в Лятната ваканционна програма се подават до 10 юни в канцеларията на ЦПЛР – ОДК на ул. „Тошо Стайков“ 7. Телефонът за допълнителна информация е 0884442434.