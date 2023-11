Миналата година светът отбеляза 60-годишнината от първия филм за Джеймс Бонд. Но

партито все още не е приключило и любимият агент на Короната се звръща в зала

"България"! Още повече емблематични песни от филмите за Джеймс Бонд ще прозвучат

в концерта на първия ни оркестър под палката на Константин Добройков.

Ще чуете и няколко симфонични сюити, както и оригиналната тема на Бонд, написана

от композитора Монти Норман за първият филм от поредицата „Доктор Но” (1962). И

още: мегахитове като Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Golden Eye и

Skyfall, оркестрирани специално за Софийската филхармония и изпълнени от Рут

Колева, Милица Гладнишка, Криста, Ягода Тренева, Виан, Живко Станев и Боби

Косатката.

Live Band: Филип Александров, Светослав Неделчев, Деян Илиев, Стоян Джаферов.

Независимо дали сте отдаден фен на легендарния 007 или просто искате да

запознаете детето си с класиката на нашето време, националният оркестър ще ви

поведе на строго секретна мисия със самия Джеймс Бонд. Повече за концерта чуйте в

интервю на Лили Ангелова с Боби Косатката - Борислав Мудолов.

