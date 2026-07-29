Любо Киров представя новия си сингъл „Там“ – една от най-харесваните песни от „Футурофония“. Още с премиерата на новия албум песента се превърна в хит и фаворит на публиката, а сега получава и своята официална визуализация със заявка да влезе трайно в радиоефира и летните плейлисти.

Със своето леко и мелодично звучене „Там“ носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Това е една от най-радиофоничните песни в новия албум на Любо Киров, която носи характерния за него емоционален почерк и запомнящи се мелодия и текст.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Киров:

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Премиерата на „Там“ идва в разгара на националното турне „Футурофония“, което се утвърди като една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Следващата спирка е Бургас на 3 август, а турнето ще продължи още в Плевен – 18 август, Габрово – 24 август, Сандански – 9 септември, Пазарджик – 5 ноември, Хасково – 6 ноември, две поредни дати в Зала 1 на НДК в София – 13 и 14 ноември, и Благоевград – 19 ноември.

Специален гост на турнето тази година е MONA. Двамата изпълняват „Луна“ – един от безспорните музикални хитове на годината, който поредна седмица е в началото на класациите за най-излъчвани български песни в радиоефира и продължава да бъде сред най-слушаните нови заглавия.

Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът „Футурофония“ вече е наличен и на винил – колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите почитатели на Любо Киров.

БИЛЕТИ за турнето „Футурофония“ ще намерите ТУК

Любо Киров е сила в българската музикална култура. Един от най-значимите и влиятелни артисти в страната. Глас и енергия, които вече 25 години променят облика на музиката в България.

С над 45 номер едно хита, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали и сцени, той е символ на безкомпромисно качество и мащаб. Автор на текстове и композитор, чиито песни се превърнаха в саундтрак на хиляди. Артист, който не се побира в рамките на жанрове, стилове и тенденции.

Музиката му е в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Той е единственият музикален артист, който за трета поредна година е сред първите 10 в годишната класация на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.