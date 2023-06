Любо Киров обяви „Турне 2023“, което включва концерти в големите градове в страната. Всичко започва с две дати в Пловдив - на 2 и 3 август в Античния театър. Следват летните театри в Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново и Русе, а в София концертите ще бъдат в две поредни вечери в зала 1 на НДК. Предстои добавянето на още дати. На сцената с Любо Киров отново ще бъдат Голямата банда и много гост изпълнители.

Чуйте повече за турнето, римейка на "Има ли цветя" и предстоящия концерт с English Chamber Orchestra от интервюто на Георги Митов с Любо Киров, разположено в звуковия файл:

Ето градовете и датите от Турне 2023:

Пловдив, Античен театър, 2 август (разпродаден)

Пловдив, Античен театър, 3 август

Бургас, Летен театър, 10 август

Варна, Летен театър, 20 август

Стара Загора, Летен театър, 23 август

Велико Търново, Летен театър, 1 септември

Русе, Летен театър, 08 септември

София, зала 1 на НДК, 8 ноември

София, зала 1 на НДК, 9 ноември

„Всяка среща с публиката на живо е безценна. Енергията на хората, чиито лица виждам срещу себе си, правят тези събития незабравими. Любовта и подкрепата им се усеща истински и най-силно на концертите. Затова и тази година искам моите срещи с публиката да бъдат повече на живо, а не през телевизионния екран, който оставям на заден план. Нямам търпение да преживеем заедно „Турне 2023“, коментира Любо Киров.

През 2022 година билетите за концертите на Любо Киров в страната бяха разпродадени предварително и влязоха в Топ 3 на най-посещаваните събития на български артисти в класацията на една от популярните платформи за продажба на билети Eventim.

И тази година е изключително успешна за Любо Киров. Той беше един от големите победители на Годишните музикални награди на БГ Радио – със статуетки за „БГ албум“ и „БГ изпълнител“. В края на март Любо Киров беше удостоен с награда „Икар“ в категория „Атракционно и сценично изкуство“ за приноса му в музикално-сценичното изкуство. Съвсем скоро получи и отличието „Златно перо“ за принос към българските култура и изкуство.

В началото на февруари песента му „Усеща се сила“ беше отличена в първите Годишни награди на Националната музикална класация БНР Топ 20 с най-висока оценка от селекционния екип на радиото. Той беше и сред артистите с открояващи се постижения и ярко присъствие в музикалния живот през 2022, включващи албума "Целуни ме", впечатляващия едноименен концерт в зала "Арена Армеец", както и националното музикално турне. Поредна година той отново е в класацията на престижното списание Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“, което го постави на най-предно място, като музикален изпълнител.

Билети за „Турне 2023“: https://bit.ly/3xXklwe