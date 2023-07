Певецът Любо Киров даде специално интервю за bTV Radio, в което разказа за новата си песен „Восъчен герой“, предстоящото турне и участието си в концерта на English Chamber Orchestra в България.

„Восъчните герои са преобраз на нещата, които не харесвам, личности, които са едвам сглобени от някакъв мек материал, и когато се докоснат, те се разпадат. Затова и в текста има такава фраза – „Слънце от истина щом се покаже, бяга на сянка – восъчен герой“. Всеки има в живота си такива примери, те са в политиката, в изкуството, в който и бранш, в която и сфера се сетите, восъчните герои са героите на лъжата. Лъжата доста време може да оцелее, но появи ли се истината, светне ли слънцето, тя се разтапя. Винаги накрая се разбира кое е истина, колкото и да е неопределима истината за хората, аз смятам, че тя накрая се заявява и се разбира кой какво е правил“, разказа Любо за новата си песен „Восъчен герой“.

За рок звученето на песента, по-различно от поп музиката, с която го свързват феновете му, Любо Киров посочи:

„Близките около мен колеги, музиканти и хора, които ме харесват знаят, че в мен самия има много рок. Дори на концертите, които толкова години правим с поп албумите, които издавам, те знаят, че моето поведение и на сцената, и на концертите е по-скоро рокаджийско. Аз никога не съм бил типичният поп музикант. Всъщност като казваме поп музикант, си представяме винаги един танцуващ с балет изпълнител, който има много ефекти, много костюми и т.н. При мен поведението по-скоро винаги е било в поп рок вариант, сега е малко по-твърдо заради аранжимента на парчето, но това не е нещо ново, това е по-скоро още малко излизане на рок-Любо, който винаги е бил там. Не е някаква преднамерена история, обяснявам го за тези, които не се интересуват толкова от мен, защото стереотипите да кажеш за някой, че е поп или рок певец са трудно вече определими в днешно време. Знаете, че можете да видите Брус Дикинсън от Айрън Мейдън, който пя със симфоничен оркестър, можете да видите всички видове колаборации между джаз, поп и рок музиканти, Лейди Гага с Металика, Деф Лепард с Тейлър Суифт, вече музиката получава в добър вариант еклектични компилации, и тук може би аз следвам този пример – че ако има идея, ако има текст, ако има добра мелодия, нищо лошо аранжиментът да се втвърди малко.“

Участието си в концерта на English Chamber Orchestra в България преди дни певецът определи като нещото, с което най-много се гордее в последно време и най-голямото предизвикателство за него досега.

„За мен това беше най-голямото ми музикално предизвикателство в кариерата ми до този момент, защото наистина трябваше да изляза от зоната си на комфорт. Аз съм свикнал да излизам пред хиляди хора със собствените си парчета, притеснявам се, да, винаги имам някаква сценична треска, но за този концерт с Английския камерен оркестър, под патронажа на краля, и са едни от най-записваните музиканти в света, въобще във филмова музика, в албуми, уникални музиканти в смисъл на мега професионалисти, които рядко може да чуете, да ме намесят мен в цялата тази работа и аз да изпея песни, които на всичкото отгоре не са и мои, и са толкова емблематични български песни за страната ни като „Облаче ле бяло“ и „Хубава си, моя горо“, беше не предизвикателство, а панически страх, имах чувството по някое време, че исках просто да се събудя и това събитие да е минало. До такава степен се притесних и не го спестих дори на публиката, казах, че съм притеснен в залата, защото това е нещо, което не ми се е случвало. Това ме посъбуди доста, смири ме до голяма степен, защото едно такова предизвикателство е към самия теб, и ако стане добре е една нова победа. И ако е минало добре, това е нещото, с което най-много се гордея в последно време“.

Турнето на Любо Киров започва на 2 и 3 август с 2 концерта в Античния театър в Пловдив. Предстоят концерти в Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Русе и София, а голяма част от билетите вече са изчерпани.

„Страхотно е да го разбера, защото това е индикация за отношението на моята публика към мен, изключително съм благодарен, и се чувствам по-жив от всеки друг път!“, каза певецът.

Цялото интервю с Любо Киров пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.