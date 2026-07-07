Съюзът на архитектите в България, обединение ССА (Сдружени софийски архитекти), ИКОМОС, гражданска инициатива "За възстановяване на Княжевската минерална баня", Княжевець, гражданска инициатива За възстановяване на Централна минерална баня София", сдружение "За възстановяване и опазване на минералните бани и извори" (в процес на регистрация) организират Дискусия за състоянието и възможностите на Княжевска минерална баня. Събитието ще се проведе на 07 юли 2026 г. от 18.00 ч. на ул. "Кракра" №11 в Дома на архитекта София, а събитието е отворено за всички граждани. В събитието ще участват от Българската асоциация за термално наследство, Ваня Николова от Направление "Градско планиране и развитие" на СО, арх. Петър Диков, общински съветници, експертите Иво Анев от "Екипа на София" и Любо Пейчев, Олга Стоичкова от Отдел "Стратегически проекти" на СО. Водещи - арх. Христина Чокова-Петрова и Любомир Стефанов от Гражданска инициатива "Княжевець".

Собствеността на най-старата баня в София, документирано над 350 години, от държавна собственост преминава в търговско дружество с държавно участие - Специализирани болници за рехабилитация. От 2013 години Княжевската минерална баня затваря врати. Безценната вода изтича във Владайска река. По Общ устройствен план разширението на булеварда минава през сградата на самата баня.

Какво искат гражданите? Какво може да направят общината и държавата? Чуйте от интервюто на Георги Митов с Любо Стефанов от Гражданска инициатива "Княжевець":

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Припомняме ви, че на 13 юни 2024 г. СОС взема единодушно решение да придобие собствеността на Княжевската минерална баня, за да може да извърши ремонтни дейности и да я върне към живот. Все пак тази баня последно затваря врати след Минерална баня Овча купел, Централна минерална баня и минерална баня Горна баня.

За четвърта поредна година гражданите на Княжево ще почистват Парк "Княжевска борова гора" на Витоша. "Каним всички желаещи да се включат в ежегодната ни инициатива по почистване на отводнителните канавки на най-старите туристически алеи към Витоша, започващи от Княжево (парк „Княжевска борова гора“). Отводнителните канавки са жизненоважни за състоянието на туристическите алеи – те отвеждат дъждовната вода и предпазват пътеките от ерозия и разрушаване. С няколко часа доброволен труд можем да помогнем тези исторически маршрути да останат проходими и безопасни за всички посетители на планината", съобщават организаторите. Доброволческата акция ще се проведе 12 юли (неделя) от 09:00 ч при Бар "Шишарка". Инициативата се организира от Гражданска инициатива „Княжевецъ“, в съдружие с Район "Витоша" и Природен парк „Витоша“.