„Аз би трябвало да бъда криминолог първо, второ да разполагам с всички факти, които съществуват, а не тази диета от факти, която ни беше предоставена през медиите, за да дам здрав смисъл, оскъдни са данните, неубедително е това, което ни се предоставя. Без да бъда криминолог – хора, които се самоубиват, те понеже изстрелите са направени така, че могат да бъдат произведени от ръката на убитите като дистанция, но след това биват наредени един до друг по един ритуален начин – има толкова много въпроси в цялата тази доста мрачна и страховита история, че човек може да нагази във водите на собствената си некомпетентност, опитвайки се да свърже факти, които са предоставени откъслечно и доста неубедително от страна на властите на нашето население. Ако трябва да продължа мисълта си, защо трябва да бъде инкриминирано това, че в тази вила, лагер или къща на ужасите е била намерена религиозна литература? Виждам в това, че тя се слага в кавички и както при комунистическия строй всяка религиозна литература е вече обект на съмнение. Будизмът е една от големите световни религии, ако бъде заподозрян в нещо, не е в насилие, тя е най-миролюбивата религия от всички други, включително и нашето християнство, което е предизвикало доста жертви както срещу друговерци, така и вътре в самото себе си. Неубедително представяне.“ Това коментира пред bTV Radio психиатърът Любомир Канов във връзка с разкритията по случая Петрохан.

