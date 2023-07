Люси Дяковска се завръща в България за турнето ABBA SYMPHONIE 2023. Тя ще излезе на една сцена с Милица Гладнишка и Плевенска филхармония под палката на маестро Найден Тодоров. Аранжиментите са дело на Георги Милтиядов и Пламен Проданов. "Правя концерт с още една Люси", сподели Дяковска за сътрудничеството си на сцената с Милица Гладнишка. "Да чуеш ABBA без китара е нещо различно", добави тя.

Люси Дяковска изнесе зрелищен концерт в Люксембург с групата си No Angels. "Ще подготвим албум през следващото лято", разкри харизматичната певица. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Люси Дяковска в звуковия файл:

Ето и датите на концертите от ABBA SYMPHONIE 2023:

10.07.2023 – Летен театър, град Стара Загора, 20:30 ч.

12.07.2023 – Артиум Център, град Несебър, 19:00 ч.

13.07.2023 – Летен театър, град Бургас, 20:30 ч.

14.07.2023 – Етнографски комплекс Дамасцена, 20:30 ч.

17.07.2023 – Летен театър „Бунарджика”, град Пловдив, 20:30 ч.

27.07.2023 - Зала България, град София, 19:00 ч.

01.08.2023 – Летен театър, град Велико Търново, 20:00 ч.

11.09.2023 – Летен театър, гр. Варна, 20:00 ч.

20.09.2023 – Драматичен театър, град Силистра, 19:00 ч.