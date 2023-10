"В България няма регистър за сърдечните арести. Във всички европейски държави има такива регистри". Това заяви в ефира на bTV Radio Александър Манушев от екипа на Фондация „Първите 3 минути". "Знаейки статистиката можем да направим тази сметка. Десет пъти повече хора загиват от внезапен сърдечен арест, отколкото от автомобилни катастрофи, природни бедствия и пожари взети заедно", уточни той.

По думите му, "двама на всеки хиляда всяка година получават сърдечен арест. Това е най-честата причина за преждевременна смърт, включително и на работното място".

Александър Манушев коментира, че "все повече компании „осиновяват“ дефибрилатори...Затова корпоративният сектор се отнася много отговорно към тези неща и има голяма социална функция, подкрепяйки такива проекти".

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Александър Манушев, разположено в звуковия файл: