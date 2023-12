През 2021г. в Познан, Полша отвори врати първият Lumina Park, който показа изложбата „Духове на гората“ на талантливата визуална артистка Марта Мулава. В следващите 3 години екипът отваря паркове в цяла Европа – в Прага, Будапеща и Вилнюс, а вече е ред и на София!

Снимка: Facebook

Във всеки град, паркът работи с утвърдени артисти, следвайки мисията си да разпространява изкуството, като го прави достъпно за всички посетители. Посещението на Lumina Park предлага неповторима възможност да се потопите в завладяващите творби на уважавани полски художници, окъпани в милиони светлини. Във Вълшебната градина ще откриете необикновени инсталации, в които светлината играе централна роля, осигурявайки атмосфера на загадъчност, съчетана с необикновени многосетивни усещания. Тук въображението не познава граници.

Как може да бъде по-светло и по-икономично в парковете на София? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дилян Аврамов от организационния екип: