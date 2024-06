Двама български ди джеи- Vladi Mer от лейбъла Neu Events и M.O.S. Krindo [Sturm und Drang] - ще открият концерта на американската група HEALTH на 22 юни в София.

Vladi Mer е от движещите сили на алтернативната музикална сцена от 2001 г. до днес. Иницирал е и е осъществил над 1000 събития, партита, концерти, включително и като изпълнител и участник във фестивали и клубове в чужбина. Основател е на Dark Friends форума и клуб "Ной Берлин".

M.O.S. Krindo е бил журналист в музикалните издания Ритъм и ХАОС, основател и водещ на Industrial/Gothic радиопредаването Sturm und Drang (2003-2006). DJ кариерата му стартира през 1999 г. в клуб "3 уши", по-късно продължава в Сцена за авторска музика "O!Шипка", а в наши дни е Resident DJ на "Фен клуб Rammstein България".

Чуйте повече от интервюто на Ясен Вакашински с M.O.S. Krindo, разположено в звуковия файл:

Билетите за концерта вече са в продажба в системата на Ивентим