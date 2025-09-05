Маестро Йордан Камджалов ще отбележи националния празник 6 септември от 20.00ч. с мащабен гала концерт под открито небе. Пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ ще се съберат над 150 музиканти и творци – солисти, оркестър и хорове. „Денят на съединението е повод за национална гордост и затова искаме да представим млади български творци, които вече имат впечатляващи международни постижения,“ каза Камджалов пред BTV Radio.

Солисти и програма

На сцената ще излязат пианистът Виктор Вичев, певицата Мария Славова, цигуларката Диана Чаушева и кларинетистът Атанас Маринов, наричан „Паганини на кларинета“. Всички те са лауреати на Фондация „Йордан Камджалов“ и вече имат значими отличия у нас и в чужбина. В концерта участват още „Genesis Orchestra“, хорът на Музикалната лаборатория за човека, Детският хор към училище „Стремеж“ и вокалната формация „Идна“.

Програмата включва шедьоври на Верди, произведения от френски, руски и италиански композитори, както и специално подбрани български акценти. Концертът ще започне с автентичен и обработен фолклор, включително песен на голямата Верка Сидерова, а ще завърши с части от „Кармина Бурана“ и специални български елементи, в които ще се включи и публиката.

Вход свободен – музика за всички

„За първи път дирижирам в България такъв концерт с вход свободен. Искаме да няма никакви пречки – финансови или организационни – и всеки да може да присъства. Ще бъдат осигурени хиляди места за сядане и площада ще бъде блокиран до бул. „Раковски“. Това е празник на съединението не само на сцената, но и сред публиката,“ подчертава Камджалов. Началото е от 20:00 ч.

Снимка: btvnovinite.bg

Мисия и бъдеще

Гала концертът на българския талант се провежда за втори път и вече се мисли за следващо издание през 2026 г. Инициативата е естествено продължение на фестивала във Врана, където млади български лауреати изнасят рецитали в камерна среда. „Искаме този талант да достигне до възможно най-широка публика,“ казва диригентът. Той настоява, че България трябва да постави таланта в центъра на обществото: „Мечтая да има Министерство на таланта. Това е ресурсът, който може да изведе България напред“, смята диригентът.

Послание към българите

„Обичам ви и ви се възхищавам. Вярвам, че България ще пребъде чрез културата, просветата и таланта на своите хора,“ казва Йордан Камджалов. „На Деня на съединението искам всички да усетим силата на общото преживяване и красотата на музиката“, добави той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с маестро Йордан Камджалов: