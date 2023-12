Музикалният директор на Кралския филхармоничен оркестър и главен диригент на Младежкия оркестър на Европейския съюз Василий Петренко пристигна за първи път в нашата страна. Тази вечер 21 декември, от 19 ч. в зала "България" той ще дирижира Софийската филхармония, а в програмата ще прозвучи музиката от балета "Лешникотрошачката" от Пьотр Илич Чайковски. В концерта ще участва и Детския филхармоничен хор. Билети ще намерите на касата на зала „България“ и в мрежата на Ивентим.

На 18-годишна възраст Василий Петренко започва професионалния си път като постоянен диригент в Михайловския театър в Санкт Петербург. Впоследствие става главен гост-диригент и артистичен директор на Държавния академичен симфоничен оркестър на Русия, но в отговор на руската инвазия в Украйна, спира работата си там до възстановяването на мира.

Успоредно с това, Василий Петренко редовно ръководи концертите на топ оркестри в Европа, Северна Америка, Австралия, сред които Филхармоничния оркестър на Осло и Националния младежки оркестър на Великобритания, където заема ключови диригентски позиции. Преди две години маестрото приключи 15-годишния си мандат като главен диригент на Кралския филхармоничен оркестър в Ливърпул, на който днес е почетен диригент.

Снимка: liverpoolexpress.co.uk

„За да привлечеш младата публика, трябва да отидеш при нея. Трябва да отидеш при децата в училищата, а защо не и в детските градини. Препоръчвам да го направиш не с голям оркестър, защото той може да ги стресне. Може да е малък оркестър, но ако щете и една флейта става. Трябва да отидеш при децата и да покажеш колко красива е музиката, да запалиш техния интерес към инструмента и може би след това те сами ще открият класическия звук. Всичко това правя чрез образователните програми във Великобритания, които са се превърнали в традиция. Преди 20 години в Ливърпул започнах такава програма, която кръстих „"In harmony” *В хармония. Тогава бяхме взели за пример El Sistema /„Системата“/ във Венецуела, която позволява на бедните деца да се научат да свирят на инструмент, за да изкарват прехраната си", разкри в ефира на bTV Radio маестро Василий Петренко.

„Започнахме в квартал на Ливърпул, пълен с бедняци, в който безработицата беше 27%. Влязохме в начално училище, като ни беше предоставена църква, която беше преобразувана в концертна зала. Започнахме с 60 деца в едно учебно заведение, които имаха възможност да се научат да свирят на инструмент. Освен това, веднъж седмично те имаха индивидуален урок с оркестров музикант и два пъти месечно да участват в концертите на оркестъра. За тези 20 години вече имаме 9 училища с общо 2000 деца. Някои от децата вече са постъпили в Кралския колеж по музика вероятно ще се върнат в оркестъра. Тази програма допринесе за благоденствието на целия квартал. Още в първите месеци на програмата, престъпността в квартала намаля с една трета. Училището, което имаше лоша репутация, подобри рейтинга си и стана по-популярно, като повиши и одобрението към квартала. Хората започнаха да спестяват, тъй като децата им нямаха инструменти. Малчуганите настояваха пред родителите си да не ходят в кръчмите/пъбовете, а да спестят парите, за да им купят инструменти. Така всички постепенно се облагодетелстваха от това, което правихме. Сега започнахме подобна програма в квартала Брент в Лондон, където живеят индиийски и пакистански емигранти. Не знам каква е образователната система в България, но хубавото в съветската и в британската системи до 90-те години на миналия век е, че музикалното образование беше задължително в училище. Англичаните го премахнаха в края на 90-те. Музиката и пеенето са част от задължителните предмети и дават много голям тласък на обучението по музика. Опитваме се да го въведем отново в програмите. Ако политиците се вслушат в това, те ще разберат, че има смисъл", поясни Петренко.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Василий Петренко, преведено от Ангелина Александрова и озвучено от Павел Сотиров, което е разположено в звуковия файл: