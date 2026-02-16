На 18 февруари 2026 г. от 19.30ч. в клуб Joy Station ще аплодираме супергрупата The Sons of Buena Vista /Синовете на Буена Виста/. Вратите отварят в 18.30ч.

След успеха на концерта на Античния театър в Пловдив виртуозите на кубинския сон идват в София, а организаторите обещават, че ще се танцува преди, по време и след концерта. Цялата зала ще е дансинг, благодарение на съвременните звезди на салсата. The Sons of Buena Vista – наследниците на легендарния Buena Vista Social Club – ще представят музикален спектакъл – вихрена комбинация от салса, сон кубано, болеро и традиционни афро-кубински ритми.

Проектът The Sons of Buena Vista е вдъхновен от филма Musica Cubana – The Sons of Buena Vista, продуциран от легендарния Вим Вендерс. Филмът разказва историята на съвременните кубински музиканти, които продължават традицията на Buena Vista Social Club – с нов глас, нов заряд и съвременен поглед.

На сцената се събират някои от най-ярките музиканти на Куба:

Маито Ривера – един от най-емблематичните вокалисти на нашето време, носител на Grammy, дългогодишен член на Los Van Van, с любов наричан „Мик Джагър на Куба“. Глас, който носи силата на съвременната кубинска музика. „Да бъдем наследници и да развиваме проекта Buena Vista Social Club е чест, огромно удоволствие и привилегия. Той съдържа толкова ценности. Благодарни сме на онези, които го създадоха и спасиха великите музиканти - тези старчета, които светът преоткри. Куба успя да даде на света нещо оригинално и истинско.“, заяви той. „Магията на нашата музика е в нейната простота – в непретенциозните текстове, в автентичния танц, в естествения ритъм. Величието ѝ се ражда именно от тази простота“, каза още прочутият музикант.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Маито Ривера /дублаж: Огнян Гунчев/:

Уилям Борего – харизматичен певец с дълбок и емоционален тембър, част от El Cabildo del Son, работил с легендите Силвио Родригес и Пабло Миланес. „Кубинската музика е прекрасно приета навсякъде. Общуването с публиката е лесно. Когато си на сцената, всичко е удоволствие. Не пропускайте концерта ни – ще вложим цялата енергия, ритъм и кубински дух, за да танцуваме и да се забавляваме заедно“, признава той.

Ел Нене (Педро Луго Мартинес) – меланхоличен и топъл глас, често сравняван с Ибрахим Ферер от Buena Vista Social Club – не само визуално, а и по автентичния стил. Част от групата Los Jóvenes del Son, с която печели Latin Grammy. „Наследили сме нашите предци – музиката от 40-те и 50-те години, която и днес, през 2026 г., е актуална. Тези песни носят истина и наслада, които светът разпознава“, посочва той.

Николас Сиргадo – един от най-изявените и музикално прецизни басисти на Куба – моторът на ритмичната магия на сцената.

Вечерта ще открие специалният гост на концерта – DJ Borche (Mango Duende), който ще даде старт на танците с огнен сет.

Билети в системата на Eventim

Правостоящи – зона за танци пред сцената

Седящи – места на маси с високи столове

За деца до 10 години входът е свободен.