Гост на рубриката на bTV radio „Господари на добрия вкус" бе Мая Марашлян, която е майстор на бутикови сладкарски изделия. Започва да се занимава със сладкарство напълно случайно, след като нейна приятелка й донася вкусни кувейтски бонбони с шамфъстък. Тези бонбони я мотивират да се запише на курс по сладкарство за професионалисти.

„Напоследък има голямо търсене на десертите без захар, тъй като хората искат да се хранят здравословно.", каза Мая Марашлян пред шеф Николай Немигенчев. Тя разказа, че преди години е участвала в изследване за отношението на българите към храната, което е показало, че търсим и ценим здравословната и истинската храна, която помним от детството си.

Мая Марашлян призна, че внася по-голямата част от продуктите за своите сладкиши от Белгия, тъй като у нас има малко производители на висок клас продукти за сладкарството. Според нея захарта у нас, например, е твърде сладка на вкус.

Колко време отнема създаването на една торта?

Какво означава сладкарският термин „зафилване"?

Как се приготвя вкусно панетоне с лавандула?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Мая Марашлян: