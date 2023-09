Пътя Камино винаги сме свързвали с изпитанията, страданието и лишенията на физическото тяло в обогатяване на духа. Заглавие като контрапункт носи книгата на преминалите по него Максим Бехар и съпругата му Венета Писарска – „Пътят Камино. Бързо, лесно и за удоволствие“. Тя е излиза от издателство „Вакон“, а премиерата ѝ ще бъде на 18 септември от 18 ч. в One More Bar в Борисова градина.

Преди да поемат по Камино, всичките им приятели ги съветват да се откажат. „Бяхме затрупани с много негативни послания и много въпросителни. А всъщност се оказа, че извървяхме тези километри с голямо удоволствие. И беше бързо и лесно.“ – разказва Максим Бехар в студиото на bTV Radio. Те преминават по краткия маршрут с дължина около 150 км. „При добра подготовка и добро разпределение на времето пътят наистина може да бъде извървян бързо и лесно и да достави огромно удоволствие. Вечер сядахме да си починем, докато отговаряме на получените мейли и пропуснатите обаждания, изпивахме по чаша вино и на сутринта краката сами тръгваха.“

В книгата те споделят преживяванията си като насърчение към хората, които ще ги последват. „Тя не е много дълга. Целта ни е всеки, тръгнал към това прекрасно преживяване, да може да си я вземе и да чете.“ „Пътят Камино – бързо, лесно и за удоволствие“ е разделена на три части. Първата е за самия път и атмосферата. „Това, което те обкръжава, е наистина магическо. И е най-вече: хората, хората, хората. Постоянно срещахме интересни хора.“ – с радост се връща в спомените Максим Бехар. Във втората част те описват маршрута от Сария до Сантяго де Компостела – селищата, местата за отсядане и хранене, нужния багаж. Накрая представят всички възможни начини да минеш Камино в различните му маршрути.

Когато са в края на пътешествието, Максим Бехар предлага на съпругата си да напишат книга. Описвайки пътя Камино, те очертават пътя на развитието, на израстването, на откривателствата, на новите усещания, на осъзнаването. „Какво е пътят Камино разбрахме месеци след като се прибрахме в София, когато започнахме да гледаме снимките, да си подреждаме спомените. Той не е само ходене, ароматно вино и вкусна храна в малките ресторанти, а едно изживяване, в което виждаш хора, които никога няма да видиш в друго време. С тях водихме супер интересни разговори. Когато се върнахме в София, осъзнахме, че сме много обогатени, разбрахме, че знаем много повече един за друг и сме си разказвали истории, които никога в София не сме имали време да си разкажем, че сме се запознали с хора, с които иначе не бихме се запознали. Всичко това е подробно отразено в книгата.“ – добавя щрихи Максим Бехар. Той отбелязва, че за всичките дни на пътешествието никой нито веднъж не споменава и дума за нещата, които ни тревожат в ежедневието. „Там се говорят единствено и само хубави неща.“

Премиерата на „Пътят Камино. Бързо, лесно и за удоволствие“ е на 18 септември в One More Bar в Борисовата градина. Книгата ще бъде представена от журналиста Георги Милков, който е първият ѝ читател и я описва като „учебник по Камино“. На събитието ще бъдат и баща и син Стефан и Максим Иванови, които прекосиха океана с малка лодка и поставиха множество световни рекорди. „Те са сред хората, които много ни мотивираха да предприемем това пътешествие.“ – отбелязва Максим Бехар. Ще присъства и посланикът на Кралство Испания – н. пр. Алехандро Поланко, самият той извървял този път, който по-рано пророчески им е казал: „Ако преминете по Камино, ще напишете книга.“ И както завършва с покана интервюто с Максим Бехар: „Заповядайте, ще ви убедим да предприемете това предизвикателство – да усетите красотата на Пътя Камино в Испания.“

Интервю на Светослав Николов: