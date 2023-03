„Трябва да правим огромна разлика между армията до 1945 и това, на което сме свидетели като агресия на Руската федерация в Украйна". Това заяви в студиото на bTV Radio Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет във връзка с демонтажа на Паметника на Съветската армия. Кметът на София да поиска държавата да премести Паметника на съветската армия и скулптурните фигури от Княжеската градина и те да бъдат експонирани в Музея на социалистическото изкуство или върху друг подходящ държавен терен извън центъра на столицата. Това решение взеха с 8 гласа „за", 0 „против" и 1 „въздържал се", членовете на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет. Окончателното решение предстои този четвъртък, 9 март, на заседанието на Съвета.

Според Малина Едрева, това е „паметник, който изпълнява ролята на пропаганден механизъм“. „Ние без Държавата и Областния управител и активната му роля не можем да предприемем действия. Последното ми писмо е от ноември 2022г. и преди това има още две, като все още не сме получили отговора“, коментира тя.

Снимка: Ладислав Цветков

Едрева потвърди, че има решение за премахване на паметника, гласувано още през 1993 г., според което Столичният общински съвет "възлага на кмета на Столичната голяма община да проведе необходимите процедури за демонтаж на скулптурните фигури и барелефи от паметника на Съветската армия". Според ВАС, паметникът е държавна собственост и няма как това решение, взето през 1993 г., да бъде изпълнено.

„Ние трябва да разкажем истината за този монумент. Не можем да предприемем действия по стопанисването и демонтирането му.... За да стане прехвърлянето към Столичната община, трябва да има нормативна база, която трябва да бъде приета с инициатива в НС", каза още Малина Едрева.

Снимка: Антъни Джоуид

Във връзка със състоянието на паметника, кметът на район "Средец" Трайчо Трайков припомни думите на бившия министър на културата Велислав Минеков, според когото не е правено обследване на металната част на монумента, а вътрешната стоманена конструкция липсва. Според Едрева, „ако има конструктивни проблеми и има сигнали, трябвало е да сезира Столичната община. Тя е длъжна да обезопаси паметника. Ако има такава проверена информация, нека да бъде съобщена. Ако не, Областният управител трябва да направи обследване". Очаква се той да даде отговор и по тази тема.

Снимка: Антъни Джоуид

На въпрос на bTV Radio "каква ще бъде съдбата на това пространство, ако паметникът бъде премахнат", тя подчерта, че „Княжеската градина е обект на парковото и градинско изкуство под закрила на Закона за културното наследство. Главният архитект ще обяви архитектурен конкурс, за да я възстановим в максимална степен". По думите й, „всички архитекти и урбанисти смятат, че това пространство е мъртво".

Припомняме, че аниматорът Теодор Ушев изрази мнение в социалните мрежи, че мечтае на това място да бъде построена нова, модерна концертна зала „с добра акустика, удобни седалки и хубава сцена“. По думите му, „българските музиканти го заслужават" и „ще бъде един красив символичен жест- тук хората няма да носят шмайзери и оръжия, а музикални инструменти". Едрева посочи, че мечтата на Тео Ушев е „много красива". „Трябва да намерим достойно място за нова концертна зала. За целта търсим общинско пространство, но сме в началото на този проект", добави тя.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Малина Едрева – председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет, разположено в звуковия файл: