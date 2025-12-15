„Малките Пет кьошета“ са отново с коледна украса с послание за опазване на природата. Тази година темата е „Вода и лед“ по случай обявената от ООН Международна година на ледниците. Дизайнът е на сценографа Кети Маринова и скулптора Мартиан Табаков. В предишните издания на „Коледа на Малките 5“ каузите бяха свързани с дивите животни, морското дъно, пчелите… Около откриването на празничната украса тази година се оформи фестивал с прожекция на филма на Живко Константинов „Приключението Антарктика“, с образователни занимания за водата и водните ресурси и др. „Надявам се да сме успели да привлечем вниманието на столичани към тази важна тема.“ – коментира Симона Василева по bTV Radio. Инициативата е част от Календара на културните събития на Столична община.

С коледна украса районът изглежда толкова привлекателно, че мнозина биха искали той да бъде празнично осветен през цялата година. „Целогодишната украса е духът на „Малките Пет кьошета“, който успяхме да изградим. Това е място с приятни артистични магазини и малки бизнеси. Тази общност е ценен дар за нашия град и го краси.“ – коментира Симона Василева.

Инициативата „Коледа на Малките пет“ вече пета година сплотява района и обединява хората, създава усещане за връзка с градската среда. „Виждаме, че всички обитатели на този район се вълнуват от новата коледна украса и искат да участват в създаването на празника. Всеки допринася със своята душа, занаят или бизнес, като украсява района пред своя търговски обект и провежда специални празнични работилници. Всяка година надграждаме и вече провеждаме общностно събитие, като обсъждаме фокуса и кой как може да се включи. Създадохме и квартална група, каквато нямаше, за да могат хората да споделят идеи и новини за този район на София.“ – разказа Симона Василева.

Интервю на Светослав Николов: