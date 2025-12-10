Гост на рубриката „Господари на добрия вкус" по bTV radio бе Манита Вартан, която е печелила титлите „Мисис България" 2022, „Мисис Европа" 2023, „Мисис Армения" 2025 и „Мисис Планета" 2025.

Пред шеф Николай Немигенчев Манита Вартан разказа, че още от малка е била привлечена от модата, а конкурсите за красота е възприемала като институция. Днес дължи успехите си на лична подготовка и малко късмет, защото според нея красотата е субективно понятие и няма как да бъде сложена в рамки.

Арменка по произход, Манита Вартан е израснала в Родопите и до днес помни вкуса на тамошните сирена и хляб. Автор е на кулинарна книга и замисля продължение с по-сложни рецепти от арменската кухня. От пътуването си по света заради конкурсите за красота най-силно е впечатлена от корейската кухня, която според нея е доста сложна и много различна от ориенталската.

Мисис Планета 2025 отбелязва Коледа два пъти – веднъж на 25 декември и втори път на 6 януари, когато е арменския празник. „Това за мен е богатство от емоции и щастливи мигове!", казва Манита Вартан. Типични за арменската празнична трапеза са варената риба и хапамата – цяла тиква, която е издълбана и се пълни с ориз, мед, ядки и сушени плодове. На шега казва, че в арменската кухня няма нищо еко, веган или био.

Как се храни Мисис Планета?

Има ли завист в конкурсите за красота?

Каква е тайната на арменския лаваш?

Отговорите на всички тези въпроси ще откриете в интервюто на шеф Николай Немигенчев с Манита Вартан: