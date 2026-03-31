В свят, който никога не спира… има гласове, които твърде дълго не бяха чути. Гласовете на децата!

В свят, изправен пред изпитания, каквито човечеството не е познавало от десетилетия, един проект от България отправя силно, искрено и дълбоко човешко послание към всички континенти. Музикалното произведение „ПоколеНИЕ#Сега“ не е просто песен – то е емоционален призив за промяна, роден от гласовете на децата.

Проектът е създаден в подкрепа на каузата на UNICEF – организация, която вече близо 80 години работи неуморно за защита на правата на децата в над 190 държави и територии по света. Във време, когато нуждата от грижа, сигурност и устойчиво бъдеще за най-малките е по-неотложна от всякога, „ПоколеНИЕ# Сега“ се превръща в глас на надеждата.

В проекта участват 18 талантливи млади изпълнители на възраст от 7 до 22 години от различни градове на България – Търговище, Омуртаг, Попово, Велико Търново, Русе, София и Варна. Към младите таланти се присъединява и една от най-обичаните български певици – Маргарита Хранова. С нейното участие песента придобива допълнителна дълбочина, топлина и сила. Сред най-запомнящите ѝ песни са: „Устрем“, „Оставаме“ (в дует с Орлин Горанов), „Далечна песен“, „Докога“. Тя е носител на наградата: Орден „Св. св. Кирил и Методий“. Този орден се връчва от президента на България за особени заслуги в областта на културата, изкуството и образованието. Отличието е признание за цялостния ѝ принос към българската естрадна музика и дългогодишната ѝ сценична кариера.

„Деца от Музикална школа „ New Voices” носят светлина. За мен е чест да бъда сред толкова талантливи деца, които са много будни и отговорни“, споделя тя. В проекта участва и младият кавалджия Томас Цакирис от гр. Варна /ученик на авторитетния кавалджия - Недялко Недялков/, който добавя уникален български фолклорен колорит и емоционално звучене. Незрящата Кристиана Кирилова – позната на зрителите като финалистка в "България търси талант" по bTV, е дългогодишен артист от музикална школа „ New Voices”, изпява класическият вокал в песента стилно преплетен с българския фолклор.

ИДЕЯТА: КОГАТО ДЕЦАТА ГОВОРЯТ, СВЕТЪТ ТРЯБВА ДА СЛУША

В основата на проекта стои Десислава Станкова – авторитетен вокален педагог в България, създател и вдъхновител на Музикална школа „New Voices“ – Търговище и управител на Сдружение „ Нови гласове“ . В ежедневната си работа с деца и младежи тя усеща нещо важно – младите хора не са безразлични към света. Напротив. Те мислят, тревожат се, мечтаят и търсят решения.

„В часовете ми децата споделяха своите страхове – за войните, за бъдещето, за света, в който ще живеят. Тогава разбрах, че трябва да създадем нещо, което да даде глас на тези мисли“, споделя тя. Така се ражда идеята за песен, изградена върху истински детски думи.

Всеки от изпълнителите пише лично писмо – за своите мечти, страхове и надежди. Тези искрени думи вдъхновяват писателката и детски педиатър Джина Дундова, която създава текста на песента. Музиката и аранжиментът са дело на композитора Светослав Лобошки, който превръща детските послания в емоционална музикална история. Записът на децата и мастеринга е реализиран в студио Balxara Records – Търговище с тонрежисьор Диан Димитров. Аудиозаписа на г-жа Маргарита Хранова е осъществен в студиото на инженер, мастеринг и тонрежисьор Росен Стоев. Видеореализацията и режисурата на клипа са поверени на Иван Димитров – Torex, който изгражда визуален разказ, допълващ силата на музиката. Кадрите съчетават детска чистота, реалността на света и надеждата за по-добро бъдеще.

ПОСЛАНИЕТО: ПРОСТО, ЯСНО, НЕОБХОДИМО

Централното послание на песента е толкова чисто, колкото и силно:

„Младо поколение ние сме сега. Искаме да няма бедност и война, болест и тъга.“

Финалът на песента добавя универсално звучене чрез английски текст:

“We believe in love and peace,

We believe in friends.

Generation strong and true.

Our dream never ends.”

ПОВЕЧЕ ОТ ПЕСЕН – МИСИЯ

„ПоколеНИЕ: Сега“ е не просто артистичен проект. Това е кауза. Послание. Движение. Песента е създадена с ясната идея да бъде представена не само в България, но и на международна сцена – включително на събития, свързани с инициативи на UNICEF по повод тяхната 80-годишнина. С помощта на субтитри и универсалния език на музиката, „ПоколеНИЕ: Сега“ има потенциала да достигне до милиони хора по света.

„Времето, в което живеем, изисква не просто думи, а действия.

Но всяко действие започва с глас. И този глас днес принадлежи на децата. В проекта се усеща онази специална магия от професионализъм и душа.“ споделя Деси Станкова

„ПоколеНИЕ: Сега“ е тяхното послание към света.

Проектът „ПоколеНИЕ: Сега“ е реализиран с подкрепата на:

Програма „Култура плюс“ на Община Търговище

Сдружение „Нови гласове“ – Търговище

Партньори са частни компании от Омуртаг, Търговище и Попово

Проектът е създаден с мисия – да достигне до възможно най-много хора и да бъде представен на сцени в България и по света, включително в рамките на инициативи на UNICEF.

Той насърчава обществото да подкрепя децата: да мечтаят, да вярват в себе си, да растат в свят без страх.