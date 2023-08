"Все още разхвърляни едрогабаритни и строителни отпадъци в София, които създават грозни гледки до контейнерите. Такива отпадъци се събират по графици, които трябва да се спазват и са публикувани на сайта ни. Не може всеки ден ежедневно да се изхвърлят такъв вид отпадъци". Това заяви в ефира на bTV Radio Мариана Иванова- началник сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичния инспекторат към Столична община. При следване на графика тя съветва до 9ч. сутринта на съответната дата да бъде оставен такъв отпадък, който ще бъде събран от специализираната техника. Графиците са достъпни както онлайн, така и по телефона на съответните районни инспекторати.

"Понякога се правят много големи ремонти. Тогава е редно гражданите да наемат контейнер от лицензирана фирма, който да се постави наблизо и тези видове отпадъци да се събират в него"

Санкциите за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни и строителни отпадъци за физическите лица са в размер от 300 до 1000 лева, а за юридическите лица - от 1400 до 4000 лв.

В случай че

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мариана Иванова- началник сектор „Инвестиционен контрол“ в Столичния инспекторат към Столична община, разположено в звуковия файл: