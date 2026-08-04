От 5 до 10 август 2026 г. Международният фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ ще проведе своето осмо издание в община Созопол, където спектакли ще се играят в Созопол, Черноморец и за първи път на новата фестивална сцена в село Равадиново. От 11 до 13 август културният форум продължава своето пътешествие по Южното Черноморие в община Царево с представления в Царево, Ахтопол и Синеморец, разширявайки партньорството си с още една черноморска община.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с актьорите Мариета Ангелова и Дидо Мачев:

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А още на 4 август от 20.00 ч. в Общински културен институт Дом на културата Красно село в София ще бъде представен спектакълът "Пепеляшка" на италианската театрална компания Atelier Teatro, част от VIII Международен фестивал "Арлекино и марионета". Входът е свободен, спектакълът е на италиански език с превод на български.

Вдъхновен от прочутата приказка от европейската традиция, "Пепеляшка" предлага оригинален и завладяващ прочит, който съчетава езика на Комедия дел’арте, драматичния театър и театъра на куклите. Чрез маски, музика и динамичен сценичен ритъм трупата създава представление, способно да очарова зрители от всички възрасти, като същевременно представя една от най-значимите традиции на италианския театър.

В своето осмо издание фестивалът ще предложи дни, изпълнени със спектакли, фестивални шествия, творчески ателиета, професионална лекция и срещи с артисти от България, Франция, Италия, Испания и Португалия. Програмата съчетава класически куклен театър, комедия дел арте, уличен театър, клоунада и интерактивни представления, които превръщат историческите пространства на Созопол и Черноморието в естествена сцена за театралното изкуство.

Фестивалът ще бъде открит официално на 5 август на сцената на Летен театър „Аполония“, след което публиката ще се наслади на спектакъла „Рибарят и златната рибка“ на Държавен куклен театър – Търговище. В програмата са включени още спектакли на Държавния куклен театър – Бургас, Държавния куклен театър – Силистра, Драматично-кукления театър „Константин Величков“ – Пазарджик, Театър „Ателие 313“, Театър „Сириус“, Театър ЗАЗУ, Куклена формация „Жороси“, Арт студио „Екзит“ и други български театрални формации.

Сред международните гости са Международната академия за сценични изкуства (Версай, Париж), „Atelier Teatro“ (Италия), Театър „PLUS“ (Испания) и португалският артист Руи Ферейра, които ще представят спектакли и ще проведат професионални срещи и обучения. Акцент в професионалната програма е лекцията „Изкуството на Комедия дел арте“, водена от италианския режисьор Руджеро Каверни.

Традиционните фестивални шествия по улиците на Стария град в Созопол, Черноморец и Царево отново ще съберат артисти и публика. Детските творчески ателиета ще дадат възможност на най-малките посетители сами да се докоснат до магията на кукления театър.

За първи път в програмата специално място заема и село Равадиново, където ще бъде представен спектакълът „Море от ваканция“ на Театрална къща „Мариета и Марионета“, разширявайки фестивалното присъствие в община Созопол.

„Осем години след първото издание фестивалът вече има своя вярна публика и международно признание. Нашата мисия остава непроменена – да срещаме хората с най-добрите образци на кукления и площадния театър и да превръщаме градската среда в пространство за култура, въображение и споделени емоции. Радостни сме, че всяка година към нас се присъединяват нови артисти, партньори и зрители от България и Европа“, коментира Мариета Ангелова, основател и художествен директор на Международния фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“.

Програмата продължава на 11 август с представлението „Дядо вади ряпа“ на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик на лятната сцена в Ахтопол. Същата вечер фестивалното настроение ще премине по улиците на Царево с празнично шествие на участниците и публиката, което ще завърши на централния площад при фонтана „Корабчето“, където Държавен куклен театър – Силистра ще представи спектакъла „Вълкът и седемте козлета“.

На 12 август публиката в Ахтопол ще се срещне с португалския артист Руи Ферейра, който ще представи интерактивния си спектакъл „Полени“ или… как една пчела може да спаси света“ – представление, което съчетава клоунада, екологично послание и активно участие на зрителите.

На 13 август на лятната сцена в Ахтопол ще бъде представен кукленият спектакъм за деца на театър „Денница Арт“ - „Заекът Роджър и широкият свят“. Фестивалната програма завършва на лятната сцената в Синеморец от в 21:00 ч. с интерактивния спектакъл „Полени“ или… как една пчела може да спаси света“ на португалския артист Руи Ферейра.

„За нас е важно фестивалът да достига до все повече населени места и да среща различни публики с магията на кукления и площадния театър. Благодарни сме на община Царево за партньорството и възможността фестивалът да продължи на Юг. Вярваме, че културата трябва да бъде достъпна и да достига до хората там, където живеят и почиват“, заяви Мариета Ангелова - основател и художествен директор на фестивала.

Всички фестивални събития са с вход свободен. Осмото издание на Международния фестивал „Арлекино и Марионета“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, с подкрепата на Италианския културен институт в София и фондация „Калуст Гулбенкян“. Организатор е Театрална къща „Мариета и Марионета“, със съорганизатори Община Созопол, кметствата в Черноморец и Равадиново, Народно читалище „Отец Паисий – 1896“ – гр. Созопол, Община Царево, кметство Ахтопол, Кметство Синеморец и продуцентска компания „Интернешънъл филм сървиз“.