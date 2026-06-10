За първи път в България пристига Националната опера на Китай със своя монументален спектакъл на класическата опера на Джакомо Пучини „Турандот“. Над 200 артисти ще завладеят две сцени в България – Античния Театър в Пловдив на 17 юни и Зала 1, НДК на 19 юни, подкрепени от шест камиона с изключителни декори и костюми – истински триумф на сценичното изкуство и майсторството на Националната опера на Китай.

Турандот разказва вечната история за принцесата с непоклатимо сърце и смелия принц, който се осмелява да разгадае трите ѝ загадки. Това е драма за смелост, мъдрост и силата на любовта – произведение, което продължава да вдъхновява поколения зрители по целия свят и оставя отпечатък в сърцето на всяка публика.

На сцената ще видите именити артисти и творци: диригентът Yang Yang, сопраните Liu Yanhua и Yao Hong, тенорът Li Shuang, концертмайсторът Du Xuan и режисьорът Wang Huquan – водещи фигури в Националната опера на Китай, чиито изпълнения гарантират музикална, драматична и визуална дълбочина, достойна за истински оперен празник.

Това е изключително културно събитие, част от мащабно международно турне, което представя изкуството на Китайската национална опера в едни от най-утвърдените театрални пространства в Европа. България е сред малкото страни, избрани да посрещнат този впечатляващ спектакъл, представен в неговия пълен художествен и сценичен размах.

Билетите са в продажба онлайн!

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с организатора Мария-Александра Кюркчиева:

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За артистичния състав

Лиу Юнчжи - Лиу Юнджъ (Президент и артистичен директор на Китайската национална опера)

Лиу Юнчжи е член на Комитета по образование, наука, култура и обществено здраве към Националния народен конгрес на Китай. Като високо признат цигулар, той е бил концертмайстор на Китайския национален симфоничен оркестър и в момента е президент и артистичен директор на Китайската национална опера. Роден в семейство на музиканти, Лиу Юнчжи започва да учи цигулка от баща си още в ранна възраст. През 1981 г. е приет в Университета по изкуствата в Дзилин, а през 1985 г. след дипломирането си се присъединява към бившия Централен филхармоничен оркестър. В края на 1991 г. става концертмайстор на оркестъра. От февруари до септември 2000 г. е изпратен от правителството да специализира в Университета за музика и сценични изкуства в Мюнхен, Германия, където завършва с отличие. Като известен цигулар, Лиу Юнчжи има активна международна кариера и е гастролирал с Китайската национална опера в Европа, Америка и Азия. Неговите изпълнения със световноизвестни диригенти като Сейджи Озава, Шарл Дютоа и Генадий Рождественски многократно са били високо оценявани. През 2006 г. по време на турне в САЩ солото му в „Шехерезада“ от Римски-Корсаков получава изключително признание. През годините той записва множество албуми и печели наградата China Golden Record Award за инструментално изпълнение. През 2003 г. обществото Stradivari Society му предоставя за ползване цигулка „Амати“ на стойност един милион щатски долара. През 2004 г. получава цигулка „Ruby“ на стойност шест милиона долара, с която записва албума „Violin Treasures – Butterfly Lovers“.

Яо Хонг (Художествено ръководство и ролята на Лиу)

Яо Хонг е сопрано в Китайската национална опера, заместник-директор на институцията и артист от първа национална категория. Тя е носител на специална държавна субсидия и член на редица културни организации в Китай. Завършва вокалния факултет на Централната консерватория по музика и учи при известното сопрано професор Гуо Шуджън. През 1999–2000 г. специализира в Италия. Печели множество престижни награди, включително първи места в международни конкурси и театралната награда „Plum Blossom Prize“. През кариерата си изпълнява главни роли в опери като „Турандот“, „Мадам Бътерфлай“, „Кармен“, „Травиата“, „Бохеми“, „Риголето“ и редица китайски опери. Участва в международни продукции в Париж, Мюнхен, Хонконг, Макао и други градове.

Ян Ян (Музикален директор и главен диригент)

Ян Ян завършва дирижиране в Централната консерватория по музика под ръководството на професор Ю Фън. През 2006 г. печели първа награда на Международния конкурс за диригенти „Димитри Митропулос“ в Гърция. Той е сред най-активните диригенти в Китай и работи с водещи симфонични оркестри и оперни театри в Китай, Германия, Франция и Италия. Основател е на Ханджоуския филхармоничен оркестър и Международния музикален фестивал в Ханджоу.

Уан Хуцюан (Режисьор)

Уан Хуцюан е национален режисьор от първа категория и баритон в Китайската национална опера. Завършва вокално изкуство и режисура в Централната консерватория по музика и Централната академия по драма. Участвал е в продукции като „Кармен“, „Сватбата на Фигаро“, „Риголето“ и „Сестра Дзян“. Като режисьор работи по „Севилският бръснар“, „Танхойзер“, „Турандот“ и „Сбогом, моя наложнице“. Неговите постановки са представяни в Египет, Сирия, Италия, Швейцария, Словения и Унгария.

Шъ Дзинфу (Режисьор на възстановката)

Шъ Дзинфу е режисьор в Китайската национална опера и член на Китайската асоциация на драматурзите и Китайската музикална асоциация. Носител е на наградата за изключителен млад режисьор на Министерството на културата. Нейните режисьорски работи включват „Фиделио“, „Вълшебната флейта“, „Тоска“, „Кармен“, „Турандот“, „Бохеми“ и „Травиата“.

Ма Лянцин (Сценограф)

Ма Лянцин е сценограф от първа категория и главен сценограф на Китайската национална опера. Неговите сценографски проекти са отличени с множество национални награди, включително „Wenhua Grand Prize“ и „Five-One Project Award“.

Ли Бин (Сценограф)

Ли Бин е сценограф от първа категория, член на Китайската театрална асоциация и международната организация OISTAT. Работил е по сценографията на „Турандот“, „Фиделио“, „Саломе“, „Кармен“, „Бохеми“ и „Травиата“.

Ду Сюан (Концертмайстор на симфоничния оркестър)

Ду Сюан е концертмайстор на симфоничния оркестър на Китайската национална опера. Роден е в семейство на музиканти и започва да учи цигулка на десетгодишна възраст. Работил е с оркестри в Португалия, Испания и Великобритания, включително London Philharmonic и Royal Philharmonic Orchestra. От 2014 г. е концертмайстор на оркестъра на Китайската национална опера в Пекин.

Ли Шуан (Калаф)

Ли Шуан е артист от най-висок национален ранг в Китай и един от най-известните тенори в страната. Завършва Централната консерватория по музика в Пекин. Изпълнява роли в класически и романтични опери и гастролира в Европа, Америка, Африка и Азия. Изпълнението му на принц Калаф в „Турандот“ на фестивала „Пучини“ в Тоскана е високо оценено от внучката на Джакомо Пучини.

Лиу Янхуа (Турандот)

Лиу Янхуа завършва Китайската консерватория по музика и продължава обучението си в Hochschule für Musik Hanns Eisler в Берлин. В момента следва докторска степен в Южна Корея. От 2010 г. изпълнява роли в опери като „Пелеас и Мелизанда“, „Вълшебният стрелец“, „La finta giardiniera“ и китайската опера „Shangshi“. През последните години изпълнява ролята на Турандот в Пекин, Ханджоу и Южна Корея. Участвала е в множество международни концерти и фестивали в Германия, Австрия, Гърция и Испания. Носител е на редица международни награди и стипендии.