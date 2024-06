Продължава да бъде спряно движението под мостовото съоръжение на Околовръстното шосе на София в посока кв. "Младост". Това става заради компрометирана част от съоръжението, установено от граждани, които подават сигнала до Столична община. Според Иван Василев, зам.-кмет с направление "Финанси и здравеопазване" ​​​​​​​и ​​​​​​​временно изпълняващ длъжността зам.-кмет по "Обществено строителство“, 45 дни ще отнеме детайлното обследване на мостовото съоръжение, след което ще започне реконструкцията му.

"Всеки един трябва да подава сигнали, които са видели проблем с инфраструктурата. Призовавам всички граждани да действат по този начин", апелира пред bTV Radio инж. Недка Налбантова-Дженева – председател на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. "Съоръженията по общинските пътища са оставени на произвола на съдбата. Навсякъде липсва бетоново покритие по гредите, корозирала армировка. В цяла България липсва поддръжка на съоръженията", допълва тя.

"Пътните инженери са изчезваща специалност, както и специалисти по хидротехническо строителство и ВиК проектанти. Останали са и само 2-3 професори. Кадри в университетите не се подготвят, защото интересът е избягал към други места", подчерта инж. Налбантова-Дженева.

Снимка: Личен архив на инж Недка Налбантова-Дженева – председател на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране

