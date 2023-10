“Необходимо е да видим какъв е планът за създаването на Национална детска болница” Това каза в ефира на bTV Radio Мария Брестничка от Национална мрежа за децата и член на обществения съвет за изграждане на Национална детска болница. “Безспорно е, че създаването на обществения съвет беше огромна стъпка в правилната посока, но за да можем да действаме пълноценно е необходимо да имаме цялата информация. Получихме уверението от министър Хинков, че това ще се случи. За да знаем дали има реални основания за освобождаването на проф. Пенева от този пост са неща, които можем да коментираме само, когато знаем”, каза още Брестничка.

Припомняме, че директорът на "Здравна инвестиционна компания за детска болница“ проф. Елена Пенева беше освободена от поста. На 28 септември 2023 г. министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД подписа протокол за освобождаването на проф. Пенева от заеманата длъжност.

