По повод най-светлия български празник - Денят на светите братя Кирил и Методий – звездата на европейската класическа сцена, пианистката Донка Ангъчева, заедно с още една голяма звезда – виртуозната австрийска цигуларка Лидия Байч, продуцират бляскав Галаконцерт, за да почетат българския принос към европейската музикална сцена и култура. Галаконцертът ще формира своеобразен музикален мост между българската и австрийска културни сцени, обединявайки звездите на класическата и съвременна музика от двете държави. Събитието ще се проведе на 25 май в зала "Брамс" на концертния комплекс "Музикферайн" във Виена.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Донка Ангъчева в звуковия файл: