В началото на лятото Мария Илиева представя „СуперЖена“ – песен, вдъхновена от женската сила, търпение и обич. В интервю за bTV Radio, певицата споделя, че идеята ѝ се ражда от възхищението към жените в нейния живот – майки, приятелки, колежки – които успяват да съчетаят семейство, кариера и вътрешна светлина.

„Всяка жена, която дава любов и грижа, е супер. Това е началото – всичко друго е надграждане“, казва Илиева. Тя подчертава, че в жените живее тих супергерой, който се активира, когато има нужда – дори в моменти на умора, страх или несигурност.

Снимка: stereoroom.bg

Видеото към песента е заснето в Маями – избор, вдъхновен от усещането за свобода, синьото небе и лятната символика. Режисьор е Валери Милев, а участието на синьо Порше, магистрали и палми добавят усещане за безвремие. В клипа, както и в песента, има намигване към американската поп култура, но и интимност, свързана с българския контекст на женската роля.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Илиева:

Your browser does not support the audio element.

Авторският екип на песента включва Прея и Мартин К. – творчески тандем, с когото Мария Илиева работи от хита „100 причини“. Новото парче продължава тази посока – позитивно, модерно, но със силно лично послание.

Освен концертите и записите, тя активно подкрепя млади таланти – включително участници от „Гласът на България“, където беше ментор. „Щастлива съм, че мога да подам ръка на младите. Ако имаш успех, си длъжен да споделяш пътя.“

Снимка: https://www.instagram.com

До края на годината певицата планира да завърши нов албум, в който ще бъдат включени „Супер жена“, „Сто причини“, „Избери себе си“, „Ако утре няма днес“ и дуетът ѝ с Джо Лин Търнър – „Forever“. Тя се надява албумът да бъде представен официално в началото на следващата година.

„Границите са само в главите ни. Пътят ми е дълъг, но всяка крачка си заслужава. А „Супер жена“ е благодарност към всички жени, които вървят до мен – тихо, с любов.“