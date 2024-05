Мария Илиева представи новия си сингъл „100 причини” в ефира на bTV Radio. Песента е достъпна във всички дигитални музикални платформи. „100 причини” е плод на интересна колаборация между Мария Илиева, Прея и скандинавският автор и продуцент Martin K, работил с артисти като Jessie J, Lionel Ritchie и Sugababes. Тримата се събират за творческа сесия по покана на Вирджиния рекърдс и създават песента за броени дни. Режисьор на впечатляващото видео е Виктор Антонов – Рик, а за хореографията се погрижи Милен Данков. Заснето е в номер 1 клуба за нощни забавления в столицата, а освен блестящата визия на Мария, в него ще видим и едно намигване към 80-тарската пънк култура.

„100 причини” е името и на лятното турне на Мария Илиева, билетите за което са вече в продажба в мрежите на Eventim и Grabo.bg.

„Много се вълнувам, че след тази серия от баладични песни, които имах нужда да изпея и представя, идва време за бърз сингъл, който носи много енергия и добро настроение,” споделя Мария Илиева. „Идва точно навреме за лятното ми турне и се надявам да го пеем заедно с публиката в летните театри на Стара Загора, Варна, Пловдив, Русе и Плевен! Давам ти 100 причини да се бъдем добре, ела, умножи ги по две!”

„Когато мотивацията е позаспала, трябва да я събудим. В такова време живеем, че рязко се сменят динамиките. Няма постоянство, а най-постоянните хора са успешни", посочи Илиева. „Жените сме суперсъщества. Чувствам се завършена. Семейството е най-голямата ценност в най-личните ни моменти", каза тя.

„Много искам да направя песен със Соня Йончева. Влюбена съм в нейния глас. Аз съм с по-плътен глас, а тя е прекрасен лиричен тембър. Тя е един от посланиците на България в света и хората разбират колко талант има в нашата страна", призна поп-певицата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Илиева, разположено в звуковия файл:

"На 25 май във Виена, Австрия, ви каня да се присъедините към Деня на българската култура и писменост с Графа, Вълчан Чани, Донка Ангъчева и Георги Андреев и солисти от Винеската филхармония. А в дует с австрийската поп сензация Сезар Симпсън ще направим вариант на песента ми с Миро на „Ако утре няма днес“, добави Мария Илиева.