Тази вечер, 16 януари (четвъртък), от 19:00 ч. в зала „България“ почитателите на класическата музика ще имат възможността да се насладят на изключително събитие, представено от Софийската филхармония. На сцената ще излязат талантливата американска цигуларка Мария Юденич и изявеният британски диригент Джонатан Блоксам, които ще представят вълнуваща програма - Концерта за цигулка и оркестър в ре минор, опус 47 от Ян Сибелиус, който е един от най-трудните за изпълнение, както и Първата симфония на Едуард Елгар.

Днес Мария Юденич ще направи дебюта си пред българската публика. За една година тя покорява първите места на три елитни международни цигулкови конкурса. Нейният дебютен албум Songbird, издаден от Warner Classics, получи музикалния „Оскар“ за класическа музика- наградата Opus Klassik за „Камерен музикален запис на годината“. С богат репертоар, обхващащ произведения от класически и съвременни композитори, Юденич е чест гост на водещи оркестри по света, включително Симфоничния оркестър на Франкфурт и Берлинската филхармония.

Джонатан Блоксам е назначен за музикален директор на Театъра в Люцерн през 2023 след дебюта му година по-рано. Работи и като главен диригент на Северозападния немски филхармоничен оркестър. От октомври 2022 г. е постоянен диригент и артистичен съветник на авторитетния британски оркестър London Mozart Players. Наричан „диригент със съвършена техника и вродена музикалност“, Блоксам е дирижирал редица световни оркестри, включително Кралската филхармония и Лондонския филхармоничен оркестър. Фокусът му върху класическия и романтичния репертоар, както и върху творби на славянски композитори, го утвърждава като един от най-талантливите диригенти на своето поколение.

Чуйте какво споделиха диригента Джонатан Блоксам и цигуларката Мария Юденич пред колегата ни Георги Митов в превод на Ангелина Александрова, озвучено от Криста Янинска и Павел Сотиров:

Концертът на двамата музиканти със Софийската филхармония е тази вечер от 19ч., а билети ще откриете на касата на зала „България“ и в мрежата на Ивентим.