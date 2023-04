Мария Касимова-Моасе се завръща с нова порция искрящо чувство за хумор в новата си книга „Записки от Шато Лакрот: Резиденция Злокучане". Журналистката и писател е авторка на сборниците „Близки срещи със смесени чувства" (2017) и „Монолози" (2022) и на романа „Балканска рапсодия" (2018), издадени от „Колибри“. Забавните лични истории, случили се покрай брака й с французин, стават повод да напише комедийния роман „Записки от Шато Лакрот", създаден първо като оригинален аудиосериал. След забележителния му успех идва и сезон 2 на аудиосериала „Записки от Шато Лакрот: Резиденция Злокучане", който вече има чудесно печатно издание.

Премиерата на „Записки от Шато Лакрот: Резиденция Злокучане“ ще се състои на 12 април, сряда, от 19:00 ч. в The Steps на ул. „Братя Миладинови“ №12 в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Касимова-Моасе, разположено в звуковия файл: