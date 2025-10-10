„Мери Бойс Бенд“ подготвят нов албум и изнасят два концерта – в Пловдив в Дом на културата „Борис Христов“ на 10 октомври от 20 ч. и в София в зала „България“ със Симфониета Враца под диригентството на Христо Павлов, автор на аранжиментите, на 21 ноември от 19:30 ч. Паралелно групата работи по пореден албум, а песента „Моето момче“ е пети сингъл от него. В студиото на bTV Radio да представи всички тези новини около групата е лидерът Мария Мутафчиева. С нея се връщаме първо четвърт век назад във времето, когато се ражда като хит песента „Непознати улици“. „Написах я на стария плаж в Бургас. Спомням си как ме осени идеята и тичах към вкъщи да разкажа историята и с Миро да положим основите.“ – разказва тя. Тогава си купуват първия домашен компютър, за да работят всеки ден. „Усещахме, че имаме нещо, което трябва да изпипаме, за да стане съвършено. Песента разказва за раздялата с детството, когато напускаш родния град и тръгваш по света – опърпан, рошав, не знаеш какво ще се случи, даже себе си не познаваш, но поемаш смело напред. Точно това, според мен, харесват хората в нея.“ – прави извод Мария Мутафчиева в студиото на bTV Radio. Мнозина са ѝ споделяли за въздействието на песента. Един приятел ѝ е разказвал как я чул за първи път в дискотека, а след края ѝ момичетата плачели. „Вече съм се абстрахирала от това, че песента е моя и просто ѝ се радвам.“ – казва нейната създателка.

„Непознати улици“ е една от двете песни на групата, влезли в учебниците по музика. Това е чест, но и отговорност: „Създавайки всяка следваща песен, не мога да си позволя да предлагам по-ниско ниво.“ Така и успехът на едноименния албум ги задължава да работят още повече, за да докажат, че не е случаен. „Това беше романтичен период, по-важен от началото ни. Всеки от албумите ни е крайъгълен камък.“ – говори за развитието Мария Мутафчиева. „Непознати улици“ е третият албум на групата, който излиза на винил. Представянето му ще бъде на концерта в Пловдив на 10 октомври в Дом на културата „Борис Христов“. Затова и той е под мотото „Отива си лятото, идва есента.“ „Пловдив е много интересен град. На стълбите на Каменица сега растат слънчогледи. Дори помолих кмета Костадин Димитров да останат до нашия концерт. През годините „Слънчогледите“ на „Мери Бойс Бенд“ стана знакова за групата. Ще се зарадвам много, като ги видя.“

И днес Мария Мутафчиева ходи на същия плаж, на който е написала „Непознати улици“. „Не мисля, че съм се променила кой знае колко много. Животът ни подлага на изпитания. Те ни правят по-силни, но това не е задължително за хубаво. Вървейки напред, човек трябва да се опитва да съхрани детето в себе си. Опитвам се да се запазя. Знам, че не е много лесно, но е важно.“ Новата песен „Моето момче“ носи същата тази спонтанност, естественост, импулсивност на младостта – всичко е прекрасен вихър, в който си готов да полетиш. „Това е човекът – вихрен, устремен. Обичам хората, те са мое вдъхновение. Затова концертите са ми толкова мили. Дълго време мечтая, докато мисля всеки детайл; разговорите с публиката след това – това е моят живот.“ След изявата в Пловдив „Мери Бойс Бенд“ започва работа по концерта на 21 ноември в зала „България“ със Симфониета Враца под диригентството на Христо Павлов, който прави аранжиментите, самият той, голям почитател на рока. „Мисля, че песните на Мери Бойс бенд в тази среда ще звучат разкошно!“ – убедена е Мария Мутафчиева. И за двата концерта тя готви изненади.

А малкото си свободно време отделя за подкрепа на младите таланти. Тя щедро дава на света с издаването на стихосбирката „Непознати улици“ и със започването на поетически конкурс през 2012 г. „Правя го, защото знам, че има деца, които разчитат на това. Всяка година откриваме тези бисерчета и те ни разплакват и ни карат да се чувстваме обнадеждени, че има бъдеще. Националният поетичен конкурс за гимназисти „Непознати улици“ ми е много важен.“ Тази година се провежда неговото девето издание. Учениците имат възможност да изпращат своите стихове до края на месеца. Подробностите са на сайта на Математическата гимназия в Бургас, която е съорганизатор заедно с Издателска къща „Знаци“ на Румяна Емануилиду. Това е училището, в което е завършила Мария Мутафчиева и е стояла на един чин със сегашната директорка Милена Андонова. Там се ражда и групата, впоследствие превърнала се в „Мери Бойс Бенд“. Учениците са окрилени да свирят в актовата зала с чисто нови инструменти и апаратура. След това остават на сцената – първо като кавър група, която изнася концерти буквално всеки ден и по примера на големите майстори се подготвят за онова прекрасно бъдеще, което „Мери Бойс Бенд“ ще сътвори.

Снимка: bTV Radio Group/ Николай Лазаров

Интервю на Светослав Николов: