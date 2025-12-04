“Рибата е чудесна част от диетичния режим за контрол на килограмите.” Това каза в ефира на bTV Radio диетолога Мария Николова. “Стига да бъде по адекватен начин приготвена, защото ако и най-здравословната храна бъде пържена или панирана, тя променя автоматично енергийния си състав, тъй като се повишава съдържанието на мазнини. Т.е. ако пълноценната храна под формата на риба в съчетание с адекватни количества зеленчуци и в адекватни порции бъде представена с менюто, разбира се, да. Полезна е. Аз още в началото казах, че ние предпочитаме рибата да бъде печена, задушена, направена в тесто или на скара изпечена. Това са здравословните технологии., допълни тя.

Интервюто е част от проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.