“Рибата е добър източник на протеин и на здравословни мазнини в нашата диета.” Това каза в ефира на bTV Radio диетологът Мария Николова. “Препоръките за прием на риба еволюират, развиват се, но ще ви кажа минималните такива. Минималното е да се приемат няколко порции, поне 2-3 порции риба на седмица, като една порция риба се смята около 90-100 грама. Все повече се говори не само за отделна храна или отделен нутриент, или отделна група храни, а се говори за тялостната диета. Много зависи начинът, по който тя е приготвена и дали доставя допълнително сол в диетата или допълнително мазнина, ако тя е маринована и така нататък би имала по-неблагоприятен ефект в нашата диета, но е добре ако рибата е прясна. Има и традиции и кухни, където се сервира и сурова риба, но там вече трябва да коментираме безопасността на рибата, хигиенните критерии за да се консумира сурова риба и съответно традициите на определените типове кухни, които стават все по-популярни и у нас.”, допълни тя.

Your browser does not support the audio element.

Интервюто е част от проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.