Мария Савкова стартира новата рубрика „Търсим отговорите“ в ефира на bTV. Идеята е зрителите и слушателите да подават сигнали за теми, които ги вълнуват, а екипът на телевизията да търси решения и отговори заедно с институциите. „Много често хората не знаят към кого да се обърнат. Ние поемаме този път вместо тях,“ казва Савкова.

Фалшиви лекарства – първи сигнали

Най-новото разследване в рубриката е посветено на нелегалната търговия с фалшиви продукти за отслабване в интернет. „Става дума за препарати, които по принцип се продават само с рецепта. В мрежата обаче човек може да ги намери без контрол, при това често фалшиви или неправилно съхранявани. Рискът е огромен – не знаем какво съдържат тези продукти и доброволно се подлагаме на опасност,“ предупреждава журналистката. Европейската агенция по лекарствата също алармира за стотици подобни случаи в социалните мрежи и сайтове.

Зрителите реагират

След първия репортаж, рубриката получава активна обратна връзка. Хората подкрепят семейства, които се борят със затлъстяването, и настояват да се обърне внимание и на другата крайност – хранителните разстройства и поднорменото тегло при млади хора и деца. „Ще разгледаме и тази тема, защото обществото има нужда от пълна картина,“ казва Савкова.

Как да подадем сигнал

Всеки зрител или слушател може да изпрати сигнал или въпрос на специалния имейл: [email protected]. В понеделник ще се обявява темата на седмицата, а в сряда ще се излъчва репортажа с включени мнения на експерти и институции.

Мисия и визия

„Най-важното е да променяме средата към по-добро. Това е общ успех – на журналистите, институциите и обществото. Целта е заедно да намерим отговорите,“ подчертава Мария Савкова.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Савкова: