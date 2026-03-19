"Вяра, Надежда, Любов" стартира с огромен зрителски интерес. Новият сериал се излъчва всеки петък, събота и неделя от 22.00 ч. по bTV, а ден преди ефир, епизодите ще са налични на VOYO. В ролята на Зоя, дясната ръка на мафиота Геле (Калоян Трифонов), се превъплъщава Мария Сотирова. Младата актриса влиза в сериала, въпреки че в момента репетира представлението "Бариерата" по романа на Павел Вежинов. Постановката е с режисьор Крис Шарков, а премиерата предстои на 31 март в Драматичен театър Пловдив.

"Старая се да не лъжа. Не съм била в такива ситуации и се надявам да не попадам", признава Мария Сотирова пред bTV Radio. "На моменти съм много първична и реагирам по-бурно. Зоя не е такава, като всичко е пресметнато при нея. В епизодите ще видим човек със своите страхове и желания", споделя актрисата.

"Сюжетът на "Вяра Надежда Любов" е интересен и има много персонажи. Най-хубавото е да забавляваме аудиторията, но и да я замислим над определени проблеми", допълва тя.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мария Сотирова, разположено в звуковия файл:

Мария Сотирова е роденa на 01.03.1995 в град София. Средното си образование получава в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, гр. София. Част е от школата към Младежки театър „Николай Бинев” с ръководител Малин Кръстев. Завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов” през 2017 г. , специалност „Актьорство за драматичен театър” в класа на проф. Пламен Марков. Понастоящем завършва в магистърска програма “Литература, кино и визуална култура” на СУ „Св. Климент Охридски“.

Театър

2020 (предстояща премиера) – Милкана в „Майстори“ от Рачо Стоянов, реж. Асен Шопов, Драматичен театър-Пловдив

2019 – Мария в „По-полека“ – спектакъл по песни на Стефан Вълдобрев, от Ваня Щерева и Стайко Мурджев, реж. Владимир Люцканов, Драматичен театър-Пловдив и Младежки театър „Н. Бинев“ – София

2019 – Пенелопа в „Одисей“ по Омир, автор Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър-Пловдив

2018 – Джена в „По-студено от тук“ от Лора Уейд, реж. Владимир Люцканов, Драматичен театър-Пловдив

2018 – Роли в „Дебелянов и ангелите“ от Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър-Пловдив

2016 – Людмила в „Майка“ по Маским Горки, реж. Маргарита Мачева, Драматичен театър-Пловдив

Кино и телевизия

2022 – “Аз и моите жени”, реж, Боя Харизанова, в ролята на Кристина, БНТ 1

2022 – “Лъжите в нас”, реж. Павел Веснаков, в ролята на Бояна, Нова тв

2021 – “Братя”, 2 сезон, в ролята на Жана, Нова тв

2017 – „Откраднат живот“ телевизионен сериал, реж. Павел Веснаков, в ролята на стажантка

2016 – „Леа“ късометражен филм, реж. Павел Павлов, в ролята на Леа

2014 – „11 А“ реж. Михаела Комитова, в ролята на Ученичка

2013 – „Страст“ късометражен филм, реж. Боян Кузов, в ролята на Момичето

